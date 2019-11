PassionArt stelt voor het eerst tentoon Vanessa Dekeyzer

05 november 2019

17u46 1 Tienen Sinds begin dit jaar komen enkele artiesten elke woensdag samen in het lokaal dienstencentrum van het woonzorgcentrum Passionisten. Zo is de vereniging PassionArt ontstaan. Vandaag werd de eerste groepstentoonstelling officieel geopend. Je kan deze bezoeken tot en met 8 december.

“Een keer per week komen we samen om te tekenen en te kleuren”, zegt Nicolle Verheyden. “Omdat we zelf vol passie met kunst bezig zijn in het Park Passionisten, noemen we onze kring PassionArt. Iedereen is welkom, zeker niet alleen mensen die actief met kunst bezig zijn. Tot nu komen regelmatig bewoners van het woonzorgcentrum langs, net als mensen uit de wijk en anderen die er komen eten of hun vrije tijd doorbrengen, evenzeer als families met kinderen. Ons initiatief is een communicatiehefboom die toelaat nieuwe horizonten te verleggen.”

Veel voldoening

Deelnemers zijn Michelle Corbesier, Germaine Hoylaerts, Greta Kestens, Viviane Matthieu, Jeanne Moreau, Monique Somers, Nicolle Verheyden enn Chistiane Wouters. Stuk voor stuk zijn ze dolenthousiast. “We vinden veel voldoening in wat we doen en hopelijk kunnen we dat ook naar buiten brengen in onze eerste groepstentoonstelling.” De tentoongestelde werken blijven hangen tot 8 december in het woonzorgcentrum dat alle dagen toegankelijk is. Wie graag wil deelnemen aan PassionArt kan dat elke woensdag van 14 tot 17 uur, eveneens in het woonzorgcentrum.