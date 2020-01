Passant treft wagen met ingeslagen ruit aan Kristien Bollen

30 januari 2020

11u28 3

In de Mulkstraat in Tienen, ter hoogte van de spoorwegbrug, stelde een passant woensdagochtend rond 8 uur vast dat de ruit aan de bestuurderskant van een wagen stuk geslagen was. De gealarmeerde politie contacteerde de eigenaar; uit de Fiat bleek op het eerste zicht niets zijn gestolen.