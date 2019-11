Partyka wil meer bestuurskracht voor regio Hageland Vanessa Dekeyzer

06 november 2019

17u53 0 Tienen Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) pleit bij de provincie en de nieuwe gouverneur voor meer slagkracht en autonomie voor het Hageland. “We willen zeker geen stadsregio rond Leuven zijn, geen platteland rond de provinciehoofdstad”, klinkt het. “Tienen, Aarschot en Diest kunnen samen met de meer landelijke gemeenten perfect een sterke motor vormen voor de streekontwikkeling.”

“Ik pleit onder meer voor meer middelen uit de nieuwe vervoerregio Leuven. Die zijn onvoldoende om ook de meer landelijke uithoeken op weg te helpen. Verder denk ik aan een landschapspark. Het Hageland is de mooiste streek van Vlaanderen. De bewoners weten dat, maar het potentieel voor natuur, landschap, landbouw en zacht toerisme wordt in Vlaanderen vaak nog onderschat. Waarom selecteren we geen grootschalig ‘landschapspark Hageland’, over de gemeentegrenzen heen? De Demer-en Getevallei zou hiervoor met haar samenvloeiingen, meanders en natuurwaarde perfect in aanmerking komen.”

En ook sociaal vlak wil Partyka verandering zien in de versnippering. “Een zorgregio, ziekenhuisregio of Huis van het Kind hebben verschillende afbakeningen en overlappende werkingsgebieden. Er is nochtans weinig verschil tussen de behoeftes van Aarschot en Tienen of Linter en Landen. Ik meen dat zorg voor ouderen, minder mobielen, senioren en kinderen beter in één sterke homogene zorgregio Hageland kunnen.”