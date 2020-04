Parochie van Grimde zorgt voor mooie nagedachtenis aan eeuwenoude gekapte lindeboom Vanessa Dekeyzer

10 april 2020

17u27 4 Tienen In oktober vorig jaar verdween een van de twee eeuwenoude lindes aan de O.L.V.-ten-Steenkapel in Grimde. Dat was uit noodzaak, want de boom was zwaar ziek en zorgde voor een reëel veiligheidsrisico. “Wij hebben nog een stukje goed hout uit die boom bekomen en daarmee is kunstenaar Bart Luykx uit Rillaar aan de slag gegaan.”

Het initiatief om van een stukje boom een kunstwerk te maken komt van de parochie van Grimde, die hiervoor ook het nodige budget uittrok. “Bart Luykx heeft er een prachtig beeld van 80 centimeter van gemaakt naar de beeltenis van Sint-Maurus, de patroonheilige van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steenkapel in Grimde”, zegt Ivan Bruers. “Iets typisch aan het beeld is een traan aan zijn rechteroog. Die is niet gemaakt. Dat was zo heel toevallig een verkleuring in het hout. Misschien weent hij wel vanwege al de ellende op de wereld.”

Begin mei zou het beeld ingehuldigd worden, maar gezien het coronavirus valt dit moment in het water. “Voorlopig toch, want we gaan dit zeker op een latere datum doen”, zegt Yvan. “Voorlopig is het beeldje te bewonderen in achter het venster van het kapelhuisje, zodat het daar kan waken over de kapel en de mensen welkom kan heten, zoals de lindeboom dat eeuwen heeft gedaan. Bij het beeld is ook een tekstje gezet: Ooit was ik een boom, een mooie linde. Voor de kapel kon je mij vinden. Nu ga ik verder het leven door, als houten beeld van Sincte Moor. En om het helemaal af te maken hebben we nog een lindeblad uit het hout van de linde laten maken.”