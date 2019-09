Papa Ronny twijfelt geen seconde en geeft stamcellen aan zieke zoon Sander. “Ik ben vandaag weer aan het voetballen en ik ga verder studeren!” Vanessa Dekeyzer

01 september 2019

09u18 4 Tienen Een jaar geleden kreeg Sander Boingen (19) uit Kumtich bijzonder slecht nieuws te verwerken. Hij had acute leukemie. Zijn papa Ronny gaf zich meteen op als stamceldonor. Na een eerste mislukte poging in januari was de tweede overdracht in mei wel een schot in de roos. “Ik ben officieel genezen verklaard. Papa, merci!”

Sander kwam vorig jaar moe thuis van Pukkelpop, niet meteen onrustwekkend nieuws, maar de moeheid bleef aanhouden en plots dook er een zwelling op in de klier langs een zijde van Sanders nek, die gepaard ging met koorts. Een beenmergpunctie bracht het verdict: acute leukemie een vorm van bloedkanker waarbij het beenmerg door een ongecontroleerde deling van witte bloedcellen wordt aangetast.

Bij het gezin van Sander kwam dit nieuws zwaar aan. Meteen werd er een behandeling met chemo opgestart. “Die viel gelukkig behoorlijk goed mee”, vertelt Sander. “De dokters zeiden ook dat ik snel recupereerde, omdat ik jong en sportief was. Dat hielp echt wel!” Maar op zijn eentje kon Sander de ziekte niet overwinnen. Er was een stamceldonatie nodig.

“Als je weet dat je daarmee kan helpen bij het herstel van je eigen kind, twijfel je toch geen seconde?” Ronny

“Zowel ikzelf, als mijn man en onze tweede zoon Robbe (16) bleken na de nodige test in aanmerking te komen hiervoor”, zegt mama Dominique Prossé. “Alle drie waren we natuurlijk ook bereid om te helpen, maar ze nemen altijd de ‘mannelijke donor’ omdat die blijkbaar het meest kans op slagen heeft. Robbe was net te jong om de doneren. Dan zou een beenmergpunctie nodig zijn en die ingreep is toch al ingrijpender.”

En dus besloot papa Ronny om in januari zijn stamcellen te doneren. “Dat was een evidente keuze. Lang moest ik daar echt niet over nadenken”, zegt Ronny. “Als je weet dat je daarmee kan helpen bij het herstel van je eigen kind, twijfel je toch geen seconde?” Via bloedtransfusie konden de gezonde nieuwe stamcellen bij Ronny weggehaald en vervolgens bij Sander ingebracht worden. De nieuwe stamcellen vinden vanuit het bloed zelf hun weg naar de beenderen waar ze in actie schieten en bloed aanmaken.

Kort na de donatie liep het echter mis. “Ik kreeg een virus, waardoor de hele ‘ingreep’ plots werd weggevaagd. Mijn weerstand kwam toen helemaal op nul te zitten”, vertelt Sander. “Maar beetje bij beetje herstelde ik weer en in mei volgde een tweede poging.” Opnieuw doneerde papa Ronny stamcellen. “Veel hoefde ik daar eigenlijk niet voor te doen: zes uur stilzitten terwijl ze bloed uit de ene arm haalden, de stamcellen wegnamen en het bloed weer langs de andere arm lieten vloeien. Een pijnloze behandeling.”

Dit keer was het resultaat wel goed. “De bloedtesten bleken weer in orde en zijn dat ook tot op de dag van vandaag”, zegt een gelukkige Sander. “Een keer per maand moet ik nog bloed laten nemen, maar officieel ben ik ‘genezen’ verklaard.” Op geen enkel moment in zijn strijd twijfelde Sander aan zijn genezing. “De dag dat ik het nieuws vernam, heb ik het moeilijk gehad, maar daarna heb tegen mezelf gezegd: hier kom ik door! Ik sta volgend jaar bij de start van het nieuwe seizoen weer op het voetbalveld van VV Houtem.”

Ik sta volgend jaar bij de start van het nieuwe seizoen weer op het voetbalveld van VV Houtem, zei ik altijd. En ik stond er! Sander Boingen

En zo geschiedde ook, want Sander begon op 21 juli weer met trainen. “Na een jaar stilgelegen te hebben, was het wel weer wennen om fysieke inspanningen te doen. De trainingen vallen al bij al wel mee, maar de wedstrijden zijn nog zwaar. Honderd procent sta ik er nog niet, maar dat komt wel. Mijn teamgenoten hebben me altijd hard gesteund en zijn nu heel blij dat ik terug ben!”

En Sander heeft nog meer nieuws, want hij gaat vanaf 23 september Chemie studeren. “Het voorbije jaar was geen pretje op schoolgebied. Ik denk dat ik ongeveer zes weken fysiek aanwezig ben geweest. Maar dankzij BedNet en onderwijs aan huis in combinatie met mijn topklasgenoten, die mijn notities bijhielden wanneer ik in het ziekenhuis lag, kon ik mee in de leerstof. Bovendien was ik net voldoende hersteld om mijn examens effectief mee op school af te leggen en ben ik kunnen afstuderen in economische wetenschappen!”

Op kot gaan, mag Sander nog even niet. “Hij moet zich eerst nog bewijzen, want ik ken Sander”, zegt mama Dominique lachend. “En ik kan nog altijd bij kameraden op kot in Leuven blijven slapen”, vult Sander meteen aan. “Ik kijk ernaar uit!”