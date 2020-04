Paaseitjes voor het verplegend personeel DDH

12 april 2020

09u26 0 Tienen Zaakvoerders Michel ,Dagmar, Els en Seppe van bakkerij “Het Brood” en Carlo en Greet Declercq van “Declercq Juwelen” in Tienen wilden Pasen niet zomaar laten voorbijgaan en toonden hun hart. Zij schonken paaseitjes aan het verplegend personeel van het RZ Heilig Hart.

Op die manier wilden ze de zorgverleners een hart onder de riem steken en hun bedanken voor alle inspanningen die ze leveren in deze moeilijke tijden. “Het is vooral een eerbetoon aan het verplegend personeel dat elke dag op de corona-afdeling in de frontlinie staat. De moed en de inzet die ze altijd weer aan de dag leggen, het risico dat ze lopen en de angsten die deze mensen ongetwijfeld ook hebben, verdienen zeker een applaus en een paaseitje. De paashaas is net als Sinterklaas coronavrij he en kan dus wel langskomen”, lacht Carlo.

Hun eigen personeel vergaten de initiatiefnemers evenmin want die kregen ook paaseitjes. ”Aan alle bakkers, slagers en eenieder die ten dienste staat van de maatschappij een hele dikke en welgemeende merci!”, besluiten ze vooraleer ze weer in hun eigen kot kruipen.