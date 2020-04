Overheid investeert in scholenbouw Vanessa Dekeyzer

24 april 2020

15u01 0 Tienen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 2,5 miljoen euro in achttien scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. “Door de coronacrisis staan veel klaslokalen leeg, maar Vlaanderen blijft investeren in schoolgebouwen.”

Scholengroep VIA in Tienen verbouwt met 711.000 euro de kelderverdieping van een bestaand gebouw en plaatst een lift. Nog eens 59.215 euro gaat naar de Vrije Basisschool Hagekind in Tielt-Winge voor de uitbreiding van de hoofdvestiging met extra klassen en een polyvalente zaal. Maar er is ook budget voor kleinere herstellingswerken, onder meer 1.207 euro voor de Vrije Basisschool van Aarschot.