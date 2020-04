Overeenkomst stad Tienen en RZ Tienen voor hersterilisatie FFP2-maskers Vanessa Dekeyzer

15 april 2020

16u27 2 Tienen Om het tekort aan mondmaskers op te vangen in de woonzorgcentra en de residentiële instellingen voor mensen met een handicap, gaan de stad Tienen en het RZ Heilig Hart Tienen gebruikte mondmaskers van deze instellingen inzamelen en hersteriliseren. Beide organisaties sloten hiertoe een overeenkomst af.

Voor de inzameling van de gebruikte mondmaskers, stelt de stad Tienen een container ter beschikking aan de brandweerkazerne in Tienen. “Dankzij Kestens Montage en TMS Industrial Services kan de stad hier gratis over beschikken”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Gebruikte mondmaskers kunnen hier door de instellingen afgeleverd worden en gaan vervolgens naar het ziekenhuis, waar ze via een sterilisatieproces met waterstofperoxide gehersteriliseerd worden.”

Vervolgens worden de mondmaskers in boxen opnieuw naar het verdeelcentrum gebracht waar de instellingen ze kunnen ophalen. Elk mondmasker kan maximum twee keer gehersteriliseerd worden. De eventuele kosten voor de hersterilisatie zijn voor rekening van de stad. De stad stelt ook een medewerker ter beschikking voor de permanentie aan de inzamelcontainer.