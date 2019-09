Ouderpraatgroep Tienen viert twintigste verjaardag Vanessa Dekeyzer

26 september 2019

14u45 4 Tienen De Ouderpraatgroep Tienen bestaat 20 jaar en dat werd gevierd. “De Ouderpraatgroep is een project waarbij maatschappelijk kwetsbare ouders samenkomen om te praten over de moeilijkheden en successen die ze ervaren bij het opvoeden van hun kinderen en dit onder leiding van een pedagoge”, legt verantwoordelijke Vanessa Huygens uit.

“Tijdens de praatgroepen die tweemaal per maand plaats vinden, wisselen ouders ervaringen uit en ontvangen ze tips, advies, begrip en ondersteuning. Op datzelfde moment worden hun kinderen opgevangen in het kinderatelier”, gaat Vanessa verder. “Via dit atelier krijgen de kinderen de kans om positieve ervaringen op te doen, complimentjes te ontvangen, aan ontwikkelingstimulerende spelactiviteiten deel te nemen, ondersteund te worden bij het huiswerkgebeuren en dit alles in een veilig, warm, begripvol en gestructureerd klimaat. De vrijwilligster van het kinderatelier luistert steeds aandachtig naar hun verhalen.”

Eenmaal per maand wordt er ook een themagroep georganiseerd. “Tijdens deze sessie diepen we een op voorhand welbepaald opvoedingsthema uit en wisselen ouders aan de hand van een theoretisch kader hierover ervaringen en tips uit. Dit thema reiken de ouders zelf aan”, aldus Vanessa. “Een andere belangrijke doelstelling waar we vanuit de ouderpraatgroep willen inzetten, is het netwerk van onze gezinnen uitbreiden en hun deelname aan de samenleving te vergroten. Eenmaal per maand voorzien we bijvoorbeeld een aanbod van activiteiten voor zowel de ouders als de kinderen. Zo brengen we bijvoorbeeld samen een bezoekje aan de bibliotheek of aan het zwembad.”

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Vanessa op het nummer 016/81.48.46 of via mail naar vanessa.huygens@begeleidwonen.be.