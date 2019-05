Ouderen brengen komische toneelvoorstelling Christian Hennuy

29 mei 2019

14u21 2 Tienen Na het succes van de eerste editie in 2017, sloegen ouderen, omwonenden, medewerkers en vrijwilligers van de Alexianen Zorggroep Tienen de handen in elkaar voor een nieuwe theatervoorstelling. De unieke samenwerking, die ondertussen onder de naam ‘Zilvertheater’ leeft, zal op vrijdag 7 juni om 14 uur en zaterdag 8 juni om 19.30 uur opnieuw plaats vinden in CC De Kruisboog in Tienen met de komische voorstelling ‘Adam en Eva’.

Het theaterproject is een uniek samenwerkingsinitiatief dat werd opgericht vanuit de verschillende lokale dienstencentra van de Alexianen Zorggroep in Tienen. Het doel van dit theaterproject is mensen samenbrengen. “We focussen ons vooral op ouderen, maar ook inwoners van de buurt, personeel, vrijwilligers en andere geïnteresseerden zijn welkom. Iedereen heeft een verschillende achtergrond. Kortom: iedereen is uniek en verschillend”, licht Kristof Bullens toe, centrumleider van LDC Huize Nazareth. In 2018 werd de naam ’t Zilvertheater in het leven geroepen, een naam die de nadruk wil leggen op de positieve beeldvorming van ouderen. In 2018 al werd achter de schermen hard gewerkt aan de nieuwe theatervoorstelling die nu gebracht wordt. Bewoners, vrijwilligers, personeel, maar ook buurtbewoners van Goetsenhoven en Tienen zullen weer mee acteren. Tickets kosten 10 euro. En zijn verkrijgbaar via kristof.bullens@fracarita.org, of 016/80.28.59