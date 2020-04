Oude hemden kunnen drie mondmaskers opleveren bij De Gouden Schaar Vanessa Dekeyzer

28 april 2020

14u01 5 Tienen Net als zoveel winkels is ook mannenmode De Gouden Schaar op de Veemarkt in Tienen al weken gedwongen gesloten door de coronacrisis. Zaakvoerder Bart Debbaut heeft nu, met zicht op de heropening op 11 mei, een nuttige en originele mondmaskeractie bedacht met een al even straffe slogan ‘Uw hemd mondt uit in maskers’.

“Ik heb een aantal moeilijke dagen achter de rug door de lange sluiting van onze winkel”, geeft zaakvoerder Bart Debbaut te kennen. “De impact van de coronacrisis is socio-economisch niet te overzien. Maar kijk, ook in barre tijden als deze komt creativiteit bovendrijven.”

Bart roept klanten op om een oud, maar versgewassen en gestreken, hemd binnen te brengen. Van dat hemd zullen er telkens drie mondmaskers gemaakt worden. “De klanten betalen voor die service slechts tien euro. Bovendien krijgen ze ook nog eens een cadeaubon van 10 euro erbovenop, voor de aanschaf van een nieuw hemd.”

De actie is geldig voor de eerste 100 klanten die zich aanbieden in De Gouden Schaar op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei van 10 tot 12 uur, en enkel voor oude hemden die in de winkel werden aangekocht. “De naaisters zijn al snel een uur bezig om uit een oud hemd drie mondmaskers te naaien. We hebben de actie daarom beperkt tot 100 klanten en dus ook 100 hemden. Anders zou het onmogelijk worden om alles klaar te krijgen tegen maandag 11 mei, als wij terug open mogen gaan”, aldus Bart.

Bart hoopt dat na de heropening van de winkels de draad van het gewone socio-economische leven stilaan terug kan worden opgepakt. “Het zal niet evident zijn en het zal ook nog wel zijn tijd duren, maar uiteindelijk is de mens een sociaal dier en zal het wel lukken. We zijn er in elk geval klaar voor.”

In het filmpje op de website van De Gouden Schaar vind je alle info nog eens uitgelegd door Bart terug. Hier alvast ook de Youtubelink.