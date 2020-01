Organisatoren Wintermagie Tienen spreken van recordeditie “Hopelijk kunnen we volgend jaar nog terecht op Grote Markt met de geplande heraanleg” Vanessa Dekeyzer

05 januari 2020

14u04 4 Tienen Na vijf weken schaatspret is er een einde gekomen aan Wintermagie op de Grote Markt. De organisatoren spreken van een groot succes. “Vorige jaren waren er tussen de drukte wel al eens rustige dagen. Die hebben we dit jaar niet gekend”, zegt Steve Severeyns.

“De schaatspiste bracht jong en oud uit Tienen, maar ook uit de omliggende steden als Leuven en Sint-Truiden massaal naar de Grote Markt. Op sommige momenten, bijvoorbeeld in de weekends van de kerstmarkt en bij de komst van de Coca Cola truck, moesten we zelfs vragen om even geduld te hebben, omdat de schaatsen allemaal in gebruik waren. Door het mooie buitenparcours kon je ook goed doorschaatsen, wat maakte dat we de meer ervaren schaatsers soms zelfs dagelijks zagen terugkomen. Zij waren allemaal heel tevreden over de goede kwaliteit van het ijs.”

De zesjarige Ella begaf zich het voorbije weekend voor het eerst op de schaatsbaan. Gelukkig kreeg ze de hulp van haar papa Arnout. Zus Mona, die nog te klein is om te schaatsen, kon vanuit het loungehoekje samen met opa Roland en tante Sarah genieten van al het schaatsplezier. “Het is de eerste keer dat ik naar Wintermagie kom en het is echt een meevaller”, zegt opa Roland Vanhoegaarden. “Ze zeggen dat er nooit iets te doen is in Tienen, maar hiermee is het tegendeel bewezen.”

Roland maakte met zijn familie ook een ritje op het reuzenrad. “Deze attractie kende bijzonder veel succes”, zegt Steve Severeyns. “Het was op het laatste nippertje dat we het rad naar Tienen konden halen en gelukkig, want de uitbater was aangenaam verrast dat er voor zo’n kleine stad toch zoveel ritjes verkocht zijn. Dat had zeker te maken met de goede positionering van het rad, waardoor je van begin tot einde een mooi beeld over de stad kreeg.”

De combitickets waren een voltreffer. Hiermee konden gezinnen genieten van een schaatsbeurt, een drankje en een ritje op het kersttreintje of de ‘tubing slide’. “Heel wat gezinnen en families maakten er een echte uitstap van en verbleven enkele uren in ons kerstdorp”, merkte Steve op. “Vrienden spraken hier ook met elkaar af en bleven gezellig hangen aan onze standjes. De standhouders zijn absoluut tevreden met de verkoop. Een van hen is zelfs bevallen tijdens Wintermagie. Op kerstavond werd Jack geboren. Samen met zijn mama bracht hij al enkele bezoekjes aan Wintermagie.”

Er volgt nu nog een week van afbraak en daarna is het voor Steve en zijn familie weer even wat rustiger. “We hebben met de stad een concessie van drie jaar, dus volgend jaar zijn we weer op post. Vermoedelijk zal dat voor 90 procent met dezelfde inrichting zijn. Een groot vraagteken zijn de werken op de Grote Markt. Vandaag is het nog onduidelijk in hoeverre de Grote Markt tot een werf zal herleid zijn in de eindejaarsperiode. We hopen alvast dat we opnieuw hier terecht kunnen, zo niet moeten we op zoek naar een alternatief of moeten we light-versie voorzien.”