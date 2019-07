Organisatoren Suikerrock nemen extra maatregelen tegen hitte en onweer KVDS

23 juli 2019

17u19

Bron: Belga 7 Tienen De organisatoren van het Tiense stadsfestival Suikerrock - dat van vrijdag tot en met zondag plaatsvindt - hebben extra maatregelen gepland om de festivalgangers te beschermen tegen hitte en mogelijk onweer.

"We gaan festivalgangers oproepen om veel te drinken, voldoende zonnecrème te smeren en verkoeling op te zoeken. Vlakbij de Grote Markt, waar het hoofdpodium staat, is er een stadspark met veel schaduw en in de omliggende straten, die tot het festivalcircuit behoren, staan drinkwaterfonteinen opgesteld. Daarnaast zullen we aan waterbedeling doen, mocht dat nodig zijn", aldus organisator Walter Kestens.

Weerman

De organisatoren zijn zich ook zeer bewust van de risico's op onweer zaterdag en zondag. In 2013 werd het festival al eens geconfronteerd met een zware storm, waardoor Sting zijn optreden vroegtijdig moest stopzetten. "Al het materiaal zal extra gecheckt worden", zegt Kestens. "Alles wordt natuurlijk ook besproken met de hulp- en veiligheidsdiensten. Onze weerman is overigens nu al permanent actief om de weersvoorspellingen te monitoren. Want die veranderen nog voortdurend."





Suikerrock opent op 26 juli met concerten van Arsenal, Bazart, Tourist LeMC, Tom Odell, Emma Bale en Yves Paquet. Een dag later is het de beurt aan headliners Goose, Zwangere Guy, SONS, Black Leather Jacket en MEDS met dj's Dimitri Vegas & Like Mike als afsluiters. Op de slotdag is het de beurt aan Marco Borsato, Niels Destadsbader, Nielson, Slongs, Rob De Nijs en Metejoor.