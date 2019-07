Opvallend nieuw podium op Suikerrock: Tienen Troef krijgt mooie kans om woordtalent te tonen Vanessa Dekeyzer

23 juli 2019

18u12 2 Tienen Een zeer opvallend podium op Suikerrock dit jaar is Spoken Word. De vzw Tienen Troef mag vrijdagavond de Acoustic Stage op de hoek van de Nieuwstraat met de Hennemarkt vrijblijvend invullen met onder meer voordrachten, slamgedichten en poëzie. “We zijn ongelofelijk blij met deze kans. Het belooft een zeer verrassende show worden”, zegt Jazz Renard van Tienen Troef.

Victoria Vandersteen is een van de ‘sprekers’ aanstaande vrijdag. Zij mag om 20 uur de spits afbijten. “Ik durf mezelf een woordenkunstenaar noemen”, zegt ze. “Als van kleins af borrelen de woorden in mij op en daar maak ik een samenhangend geheel van door middel van poëzie of verhalen. Eigenlijk is alles begonnen met het verzinnen van verhaaltjes voor mijn eigen kinderen. Zij vonden die zo goed dat ze me aanspoorden om deze op te schrijven. En gelukkig dat ik dat gedaan heb, want er is een boek in de maak.”

Victoria maakt ook songteksten, in het Nederlands en in het Engels. “Ik droom ervan een tekst te mogen schrijven voor Stan Van Samang of Milow. Dus heren, bel gerust.” Van podiumvrees heeft Victoria geen last. “Dat is het liefste wat ik doe omdat ik mensen wil raken. Het zijn misschien wel mijn woorden, maar ze zijn niet voor mij, wel voor anderen.”

Vertrouwen

Het concept voor Spoken Word is eigenlijk een gevolg van de verhaalavonden van Tienen Troef. “We hebben een aantal mensen in huis die goed ter taal zijn en die verhaalavonden zijn telkens een bijzonder groot succes”, zegt Jazz Renard. “Ik dacht: we moeten dat grootser aanpakken. Waarom geen plaatsje krijgen op het parcours van Suikerrock? Voorzichtig stapte ik naar organisator Walter Kestens en die zei na mijn uitleg verrassend: de Acoustic Stage is vrijdag voor jullie. Een grote hoed af voor de mensen van Suikerrock dat ze zo’n vertrouwen hebben in onze know how.”

Na Victoria komen Jef Van Hemelryck, Inke Gieghase, Jordy Mellaerts, Roncha en Chris François aan de beurt, stuk voor stuk lokaal talent dat mekaar doorheen de show zal vinden. Afsluiten gebeurt door Nele Sterkendries. “En dat wordt pittig”, verzekert Jazz Renard, die zelf de presentatie op zich zal nemen. “Nele zoekt altijd controverse op en is nooit bang om te choqueren, maar ze doet dat wel op een manier dat het niet plat wordt.” Eerst brengt ze een tekst van Elfie Tromp (Bloedmond) en daarna Mieke Maaike’s obscene jeugd van Louis Paul Boon. “Om 22.15 uur start volgens Nele dus het ‘vettig luikske’” aldus Jazz. “Maar dan zijn meeste kinderen toch al slapen, niet?”

Het wordt spannend afwachten of Spoken Word veel volk zal lokken. “Dat weet je nooit. Maar ons podium bevindt zich in de niet betalende zone, tussen de foodtrucks. We moeten dus het publiek echt gaan beet nemen en niet meer loslaten. Met het lokaal talent op ons programma zal dat zeker lukken. Aan iedereen: kom eens kijken en laat je verrassen!”