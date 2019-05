Opschorting voor potloodventer KAR

29 mei 2019

Een 67-jarige potloodventer uit Tienen heeft probatie-opschorting gekregen. Denis A. stond terecht omdat hij in de zomer van 2017 in Tienen tweemaal op passanten afstapte met zijn geslachtsdeel uit zijn broek. Het eerste slachtoffer was op de fiets toen ze het pad van de zestiger kruiste. Ze kon een video maken van de man en leverde die in bij de politiediensten. Ook het tweede slachtoffer maakte een foto toen de zestiger haar benaderde met ontblote penis. De procureur eiste vier maanden cel en 400 euro boete maar verzette zich niet tegen een maatschappelijke enquête. Ook de verdediging kon zich daarin vinden. De advocaat van de zestiger betwistte wel dat zijn cliënt herkend werd op een van de beelden. Dat werd bevestigd door de rechter. “De foto die zich in het strafdossier bevindt, kan visueel niet gelinkt worden aan de beklaagde.” A. kreeg probatie-opschorting voor de feiten die bewezen werden verklaard op basis van de video. Als voorwaarde moet hij wel zijn bestaande begeleiding verderzetten.