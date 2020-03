Oproep wordt goed opgevolgd: Hagelandse scholen blijven grotendeels leeg Vanessa Dekeyzer Dirk Desmet Kristien Bollen

16 maart 2020

18u35 0 Tienen De oproep om de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden van school, lijkt het in Hageland goed opgevolgd te worden. Vooral in het middelbaar onderwijs blijkt de aanwezigheid zeer beperkt te zijn, maar ook in de lagere scholen blijven de meeste klassen leeg. En de meeste scholen hebben ook een soort van afstandsonderwijs uitgewerkt.

In het Atheneum Kamsa in Aarschot daagde maandag geen enkele leerling op. De rest van de week heeft één van de 950 leerlingen aangegeven naar de opvang te komen. “Ouders kunnen onze school dagelijks contacteren”, klinkt het. “Vanaf woensdag zullen we proberen om de leerlingen via Smartschool opdrachten en taken te geven en we gaan na of er een mogelijkheid is om online les te geven.”

Ook in het Damiaaninstituut, waar twee leerlingen van de opvang gebruik maken, gaat men via Smartschool en andere digitale wegen les geven. “Leerkrachten én leerlingen testen samen digitale platformen. Niet enkel van leerkrachten maar ook blijkbaar van leerlingen is het een eerste bekommernis om toch les te krijgen. Stages zijn wel afgeschaft.”

In de basisscholen van Scholengemeenschap Adite (Diest, Aarschot en Tessenderlo) schommelt het aantal aanwezigen tussen de 10 en 30 leerlingen per school. In de negen basisscholen van scholengroep Arcadia in Aarschot ligt de opkomst rond of onder de tien procent. Beide scholengroepen gaan ook afstandsonderwijs inrichten. In de Landense middelbare school D’HEK komt er deze week geen enkele leerling naar de opvang, volgende week voorlopig eentje. En ook in het Atheneum Tienen bleef de speelplaats maandagochtend, op één leerling na, volledig leeg. In het PISO Tienen waren drie leerlingen present.

“Met dit mooie weer zal er veel buiten gespeeld worden”, zegt Dirk Gilis, directeur van De Regenboog in Linter. In de beide vestigingen samen kwamen er maandag 22 van de 228 kinderen opdagen. “Op het programma staan onder meer werkmomentjes, kookworkshops, muzische activiteiten, knutselmomenten, vrij spel en de kinderen van de lagere school maken de taakjes die de andere kinderen thuis maken. Deze week zetten de leerkrachten ook taken klaar van gekende leerstof via het platform BINGEL. Die worden onmiddellijk online verbeterd. De leerkrachten kunnen dus opvolgen wie de taken maakt. De leerlingen die niet online kunnen oefenen, werken in de bundels die ze meegekregen hebben. De juf bezorgt de verbetersleutel aan de ouders via e-mail en gimme. En tot slot worden ook leuke en leerrijke filmpjes doorgestuurd vanuit Xnapda.”