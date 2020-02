Oproep vrijwilligers Tien(en) voor Taal Kristien Bollen

06 februari 2020

11u12 0 Tienen Het aantal kinderen waarvan Nederlands niet de thuistaal is, stijgt in Tienen. Het project ‘Tien(en) voor Taal’ wil een aangepast taalaanbod in de kleuterklas aanbieden. Daarom is men op zoek naar ‘taalvrijwilligers’.

Klas ideale omgeving

Kleuteronderwijzers staan voor heel wat uitdagingen met een stijgend aantal kinderen in de klas waarvan Nederlands niet de thuistaal is. Vaak komen deze kinderen niet tot een goede taalontwikkeling omdat ze geen kwaliteitsvolle gesprekken kunnen aangaan. De klas is de ideale omgeving voor die noodzakelijke interacties. Zo leren de kinderen relaties aangaan en worden ze geprikkeld en gestimuleerd om na te denken en de wereld te ontdekken.

Vrijwilligers gezocht

Samen met Riso Vlaams-Brabant wil de stad Tienen met het project ‘Tien(en) voor Taal’ hier op inpikken met een taalaanbod dat veel spreekkansen en feedback geeft aan kleuters. De juf of meester kan dit echter niet alleen. Daarom zoekt het project taalvrijwilligers om in klassen het taalaanbod mee uit te breiden. Taalvrijwilligers krijgen een opleiding en worden ondersteund met taalmaterialen in de klassen en tijdens spelnamiddagen. Het is de bedoeling dat deze taalvrijwilligers vanaf maart aan de slag gaan in de kleuterscholen van basisschool De Luchtballon en basisschool VIA Immaculata.

Interesse ?

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Martina Bagaric, opbouwwerker Riso Vlaams-Brabant, gsm 0488 57 74 37, martina.bagaric@samenlevingsopbouw.be. ‘Tien(en) voor Taal’ is een samenwerking van Riso Vlaams-Brabant, de stad en het OCMW Tienen, basisschool De Luchtballon, basisschool Via Immaculata, Samen Praten, LOP Tienen en de provincie Vlaams-Brabant.