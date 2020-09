Oproep voor kandidaturen sportawards 2020 Kristien Bollen

23 september 2020

10u49 0 Tienen De Tiense sportdienst en netwerk sport organiseren op vrijdag 11 december het jaarlijkse ‘Sportgala’ in CC De Kruisboog. Tijdens deze avond worden de ‘Sportawards’ uitgereikt. Kandidaturen zijn welkom tot en met maandag 12 oktober.

Tijdens het Sportgala worden er prijzen uitgereikt in diverse categorieën aan leden van Tiense sportverenigingen of atleten die in Tienen wonen. Voor deze editie komen prestaties in aanmerking die geleverd werden in de periode van september 2019 tot en met augustus 2020. Kandidaturen kunnen tot uiterlijk maandag 12 oktober ingediend worden. Volgende categorieën worden onderscheiden:

Vrijwilliger in de sport

Het bestuur van een erkende sport- en ontspanningsvereniging kan één vrijwilliger of persoon met bijzondere clubverdienste voordragen. Deze vrijwilliger kan slechts eenmaal worden voorgedragen en moet minstens 15 jaar onbezoldigd actief zijn. Zijn positief engagement moet bijdragen tot de uitstraling van de sport- of ontspanningsclub.

Laureaat van de sport

Deze erkenning richt zich tot personen met een buitengewone verdienste op sportgebied die zich niet direct dient te uiten in een sportieve prestatie, maar ook kan bestaan uit een jarenlange inzet voor het sportgebeuren en/of de sportpromotie in Tienen. Deze personen mogen voor hun verdienste nog op geen enkele manier gehuldigd geweest zijn door de stad.

Recreatieve club

Deze trofee bekroont een recreatieve club die zich erg verdienstelijk maakte.

Competitieve club

Deze award huldigt een competitieve club voor een verdienstelijke prestatie.

Jeugdtrofee jongens -18 jaar en Jeugdtrofee meisjes -18 jaar

Beide trofeeën zetten jongeren in de kijker. De prijs bekroont de sporter(s) die: minstens een ereplaats behaald hebben op een Vlaams of Belgisch kampioenschap; een zeer uitzonderlijke prestatie geleverd hebben op sportief vlak.

Bij het neerzetten van zijn of haar sportprestatie mag de kandidaat de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben. Enkel inwoners van Tienen of leden aangesloten bij een Tiense sportvereniging komen in aanmerking voor deze trofee.

De G-Sport-trofee

Deze prijs bekroont de sporter(s) of sportvereniging die: minstens kampioen van België/Vlaanderen zijn geworden; een zeer uitzonderlijke prestatie geleverd hebben op sportief vlak; zich bijzonder ingezet hebben voor het G-sportgebeuren.

Enkel inwoners van Tienen of leden aangesloten bij een Tiense sportvereniging komen in aanmerking voor deze trofee. De G-Sport-trofee kan meermaals aan dezelfde persoon of vereniging uitgereikt worden.

Trofee voor sportverdienste

Deze prijs bekroont de sporter(s) of de sportvereniging die: minstens kampioen van België/Vlaanderen zijn geworden; een zeer uitzonderlijke prestatie geleverd hebben op sportief vlak.

Enkel inwoners van Tienen en/of leden aangesloten bij een Tiense sportvereniging komen in aanmerking voor deze trofee. De ‘Trofee voor sportverdienste’ kan meermaals aan dezelfde persoon of vereniging uitgereikt worden.

Kandidaten

De kandidaten kunnen zowel door clubs als door inwoners van Tienen voorgedragen worden (behalve voor de categorie ‘Vrijwilliger in de sport’). Formulieren voor de kandidatuurstelling zijn verkrijgbaar via deze link of bij de sportdienst, Reizigersstraat 81 in Tienen.

De formulieren dienen samen met een foto van de kandidaat uiterlijk op maandag 12 oktober ingediend te worden, bij voorkeur digitaal. Meer info bij de sportdienst, tel 016 80 48 94, ann.delvaux@tienen.be.