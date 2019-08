Oppositiepartij sp.a is ongerust: “Rijksadministratief Centrum bloedt verder leeg” Vanessa Dekeyzer

28 augustus 2019

16u47 0 Tienen ‘De belastingen’ of het Rijksadministratief Centrum (RAC) zoals het officieel heet, aan de Goossensvest in Tienen, bloedt volgens oppositiepartij sp.a verder leeg. “De voorbije jaren verdween al een groot aantal overheidsdiensten op de site, maar ook in de komende maanden en jaren zal de dienstverlening verder afgebouwd worden”, weet raadslid Nele Daenen.

“We betreuren als oppositiepartij dat er meer en meer dienstverlening van de overheid verdwijnt uit onze stad”, gaat Nele verder. “In het belang van elke Tienenaar en bij uitbreiding van de hele regio, wensen wij er bij het huidige stadsbestuur op aan te dringen dat men zich informeert bij de Regie der Gebouwen en bij FOD (Financiën en Justitie) om hun intenties te kennen. Dat zou hen in staat stellen tijdig in overleg te gaan met de eigenaar, correct te communiceren en de inwoners uit Tienen en de regio te kunnen informeren. Want hoewel de huidige gebouwen al voor een groot deel leeg staan, huisvesten ze nog steeds het vredegerecht, de dienst personenbelastingen en de dienst belastingen kmo’s en zelfstandigen, alsook de douane en de werkwinkel (VDAB).”

Verhuis naar Diest

Maar een verdere afbouw van de huidige diensten staat volgens sp.a zo goed als vast. “De dienst personenbelastingen zou nog in het najaar 2019 verhuizen naar Diest. De dienst belastingen kmo’s en zelfstandigen zou in het najaar van 2020 verhuizen naar Diest of Leuven en een verhuis van de dienst douane is eveneens voorzien voor de periode 2020-2021. Voor de werkwinkel is nog niets gepland maar de huurperiode loopt in ieder geval af in 2021. Voor het vredegerecht moet Justitie nog een beslissing nemen.” Van de ooit meer dan 200 personen die tewerkgesteld waren op deze site resten er nu nog nauwelijks 30, weet men bij sp.a. “Eerder verdwenen uit dit gebouw al de federale overheidsdiensten (sector financiën) het kadaster, registratie en successie alsook de dienst directe inningen, en dat allemaal omwille van herstructureringen”, zegt Nele Daenen.

De gebouwen worden gehuurd door de Regie der Gebouwen, die deze verder ter beschikking stelt aan een aantal overheidsdiensten. De huidige eigenaar van de site is de gereglementeerde vastgoedvennootschap Befimmo, een vastgoedoperator gespecialiseerd in kantoorgebouwen. “De huidige huurovereenkomst van de site loopt af op 27 december 2021. Tot op vandaag is er nog geen beslissing genomen over verdere verhuur of een eventuele verkoop door eigenaar Befimmo. Wij vragen dan ook aan de huidige meerderheid om zich op zeer korte termijn bij de huidig eigenaar Befimmo te informeren over de intenties met de site, alsook om zelf al een toekomstvisie uit te werken voor deze site, als onderdeel van het Arena-project.”