Oppositiepartij heeft er genoeg van dat de stad zo weinig subsidies binnenhaalt voor groenjobs: “Kijk nu naar onze kerkhoven, ze zijn helemaal verwilderd” Dirk Desmet

17 juli 2020

16u43 0 Tienen Oppositiepartij Tienen Vooruit! wil dat de stad werk maakt van een deftig subsidiebeleid. Volgens de oppositiepartij hecht de meerderheid te weinig belang aan het binnenhalen daarvan, waardoor ze veel extra financiële middelen laat liggen die ze nochtans goed zou kunnen gebruiken. “De kerkhoven bijvoorbeeld liggen er verwilderd bij omdat er niet kan worden geïnvesteerd in voldoende werkuren. Er bestaan nochtans groensubsidies waar buurgemeenten wel gebruik van maken. De kerkhoven daar liggen er wel mooi bij”, zeggen raadsleden Christophe Hendrickx en Els Moyens.

Het is niet de eerste keer dat de partij dit aankaart en het zal wellicht ook niet de laatste zijn. “Wij zullen hierop blijven hameren. De slecht onderhouden kerkhoven zijn een goed voorbeeld van het gebrek aan subsidies. Sinds het Europees verbod op het gebruik van pesticiden in 2015 slaagt de stad er maar niet in om onze 11 kerkhoven degelijk te onderhouden. Heel wat inwoners vinden het huidig onderhoud van de kerkhoven door de stad Tienen een regelrechte schande en het regent regelmatig klachten op sociale media, zeer terecht.”

Volgens de twee raadsleden sloot de stad in 2016 een contract af voor het groenonderhoud van de kerkhoven via sociale economie en loopt het binnenkort af. “Het ideale moment om ons te bezinnen over een betere aanpak. Op jaarbasis werden er, via dit contract, voor de 11 kerkhoven, in alle deelgemeenten van Tienen, 6.517 werkuren groenonderhoud ingezet met een totale kostprijs van 98.602,21 euro. In de gemeente Glabbeek bijvoorbeeld is dat bijna het dubbele per vierkante meter. Die gemeente werkt nochtans ook via de sociale economie, maar zet veel meer in op gesubsidieerde groenjobs. Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos stimuleert namelijk, via het project van groenjobs, duurzame tewerkstelling van personen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt en dat via de sociale economie. Het doet dat door deze mensen in te schakelen voor natuurwerken met een duidelijke meerwaarde voor het milieu en de gemeenschap.”

Als we een nieuwe gunning krijgen, kan er voor hetzelfde bedrag dat we vandaag uitgeven, het dubbele aantal werkuren voor het onderhoud van onze kerkhoven ingezet worden. Het is toch te gek voor woorden dat we zo’n kans zouden laten liggen Christophe Hendrickx en Els Moyens

Gemiste kansen

“Gesubsidieerde groenjobs vormen op die manier dan ook de link tussen sociale tewerkstelling, een beter leefmilieu en propere kerkhoven. Deze groenjobs zijn door Vlaanderen voor 50% gesubsidieerd zodat het een win-win is voor alle betrokken partijen”, gaan de raadsleden verder, die de stad een gebrek aan interesse voor subsidies verwijten. “Subsidiemogelijkheden worden in Tienen niet voldoende onderzocht en opgevolgd. Je mag toch verwachten dat de burgemeester en de schepenen hun huiswerk maken en wanneer ze extra middelen kunnen binnenrijven er alles aan doen om die ook te krijgen. Blijkbaar hebben ze op het stadhuis nog nooit gehoord van gesubsidieerde groenjobs, des te opmerkelijker voor een burgemeester die ook in het Vlaams parlement zetelt en die, in de periode dat de groenjobs gelanceerd werden, op het kabinet van de Vlaamse minister van milieu werkte.”

Met subsidies, dubbel zoveel werkuren voor hetzelfde geld

De partij stelt concreet voor om, inzake de problematiek rond het onderhoud van de kerkhoven, een nieuwe gunning Vlaamse subsidies aan te vragen voor groenjobs zodat er meer werkuren kunnen worden betaald. “Dan kan er, voor hetzelfde bedrag dat we vandaag uitgeven, het dubbele aantal werkuren voor het onderhoud van onze kerkhoven ingezet worden. Het is toch te gek voor woorden dat we zo’n kans zouden laten liggen!”, besluiten ze. De betrokken schepen kregen we voorlopig niet aan de lijn.