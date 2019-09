Oppositie uit kritiek op beëindiging van huurovereenkomst met methodeschool De Toverwijzer Vanessa Dekeyzer

27 september 2019

09u21 3 Tienen De oppositiepartijen reageerden op de gemeenteraad boos op de beslissing van de stad om de huurovereenkomst met methodeschool De Toverwijzer tegen volgend schooljaar op te zeggen. Van de school uit was er een ruime delegatie aanwezig op de raad.

“De bestuursmeerderheid heeft de mond vol van participatie en communicatie, maar men slaagt er niet in om dit menselijk dossier op een deftige manier te finaliseren”, zegt raadslid Jean Defau (sp.a). “Deze school is een absolute meerwaarde voor deze stad, want een dergelijke onderwijsmethode was er tot op vandaag niet in het Tiense”, voegt partijcollega Nele Daenen eraan toe. “Eerst krijgt de school een opzegbrief van de stad, die vervolgens diezelfde school huldigt in het kader van duurzaamheid. Dat is toch wel het toppunt van hypocrisie!”

Tienen Vooruit! vroeg het bestuur waarom met De Toverwijzer geen contract van lange duur kon gesloten worden. “Wij zijn als stad niet verplicht om deze school onderdak te verschaffen”, reageert schepen Ine Tombeur (N-VA). “Van in het begin hebben we duidelijk gemaakt dat de locatie in Grimde slechts een tijdelijke locatie kon zijn. Tot drie keer toe hebben we de overeenkomst verlengd, maar dit is echt wel het laatste schooljaar. Er zijn genoeg scholen die het zelf moeten doen en allerlei initiatieven moeten nemen voor capaciteitsvergroting. Er staan bovendien nog andere methodescholen klaar met de vraag om op te starten op Tiens grondgebied. We willen zeker met de ondersteuning helpen en kijken hoe De Toverwijzer aan subsidies kan geraken, maar daar stopt het.”

Op de vraag wat er met de site in Grimde dan zal gebeuren, antwoordde schepen Tombeur dat men hier een sociale campus van wil maken. De Tiense hulporganisatie Bezorgd Om Mensen moet aan de Slachthuisstraat weg, omdat die locatie, waarop vroeger een gasfabriek gevestigd was, door Fluvius en Ovam gesaneerd zal worden. “Bezorgd Om Mensen doet vandaag aan outreaching, waarbij onder meer het Huis van het Kind en CAW met de werking betrokken zijn. Dat concept willen we mee helpen verder verbreden”, besluit schepen Tombeur.