Oppositie helpt handelaars om premie aan te vragen, nu ze lijden onder de werken in de stad Dirk Desmet

30 september 2020

18u17 2 Tienen Tienen Vooruit! wil de handelaars helpen om een hinderpremie aan te vragen. Volgens de partij is dat broodnodig want handelaars kreunen al even onder de Tienen Vooruit! wil de handelaars helpen om een hinderpremie aan te vragen. Volgens de partij is dat broodnodig want handelaars kreunen al even onder de werken aan de Grote Markt en die in de Nieuwstraat. “Ondertussen is ook het onderste gedeelte van de Gilainstraat afgesloten voor het verkeer door de werken aan het kruispunt met de Grote Markt. Handelaars kunnen alle hulp gebruiken”, zegt raadslid Els Moyens.

Volgens de oppositiepartij zijn de werken er net te veel aan voor de handelaars, na de impact van de coronamaatregelen. “Velen dreigen figuurlijk in de werfput van de Grote Markt te verdrinken.”.

Voor alle duidelijkheid, de partij is niet gekant tegen de werken. “Tienen krijgt eindelijk eerherstel, na jaren van verwaarlozing van het tweede grootste plein van België. Dat dergelijke werken hinder met zich meebrengen, valt helaas niet te vermijden, zeker gezien de omvang van het project. Men kan geen omelet bakken zonder eieren te breken maar tegelijkertijd is het van belang om duidelijk en tijdig te communiceren met de handelaars en inwoners en de opvolging van de werf te verzekeren.”

Voorwaarden

Daarom wil de partij de handelaars erop wijzen dat de Vlaamse overheid van haar kant voorziet in een specifieke premie voor handelaars die hinder ondervinden door wegenwerken voor hun deur. “Indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen ze een premie ontvangen om zo tegemoet te komen aan de schade die zij ongetwijfeld ondervinden. De werken moeten dan wel worden opgenomen in het daarvoor voorzien registratie systeem, het zogenaamde GIPOD-systeem”, gaat Moyens verder. “Blijkbaar waren er verschillende handelaars die geen brief hadden ontvangen omdat de werken niet werden opgenomen in GIPOD.”’

Alles gebeurt wettelijk

Zo ook Nancy Felix, zaakvoerdster van Pralibel in de Nieuwstraat: “Ik wist dat er zoiets bestond als een hinderpremie en vond het al vreemd dat onze straat volledig werd afgesloten tijdens de werken, maar dat we geen brief ontvingen van VLAIO. Ik heb dan maar mijn stoute schoenen aangetrokken en ben zelf informatie gaan zoeken. De werken werden effectief niet opgenomen in het registratiesysteem. Schepen Roovers heeft mij vervolgens laten weten het nodige te zullen doen, maar ik vermoed dat daardoor heel wat handelaars niet op de hoogte zijn. Na al die moeilijke maanden is elke steun meer dan welkom voor ons als handelaar.”

Schepen Tom Roovers ( Groen) ontkent: “De mail van de zaakvoerster dateert van net voor de werken en toen waren die nog niet ingebracht in de databank. Het is trouwens aan de aannemer om in te schrijven op een digitaal loket en VLAIO bekijkt op basis daarvan wie recht heeft op zo’n premie, die het overigens maar één keer per jaar kan krijgen en alleen wanneer de werken langer dan een maand duren. De werken van de Nieuwstraat en die van de Grote Markt zijn twee aparte gevallen.”