Oppositie begrijpt ongerustheid handelaars over komst retailpark en roept op tot overleg Kristien Bollen

03 februari 2020

17u31 3 Tienen Het Tiense stadsbestuur gaf op 21 januari 2020 positief advies over de verdere ontwikkeling van het retailpark aan de Leuvenselaan, de zogenaamde Nelissen-site. “Dit deed het zonder overleg of communiciatie met de Tiense handelaars, ondanks onze eerdere oproep in oktober 2019. Onbegrijpelijk voor zo een gevoelig dossier, zeker op een moment dat de Tiense handel onder druk staat en snakt naar concrete acties en ondersteuning” klinkt het bij oppositiepartij sp.a.

“Onze sp.a fractie informeerde op de gemeenteraad van 24 oktober reeds naar een stand van zaken van het project en naar een standpunt vanwege de meerderheid, maar kreeg toen geen duidelijk antwoord. Men moest het dossier toen nog in detail bestuderen en intern bespreken. Het eerste voorontwerp van herziening PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) dateert van november 2018 en het milieueffectenrapport dateert van juli 2019. Reeds op de gemeenteraad van oktober 2019 deed onze sp.a fractie een oproep om de Tiense handelaars bij het verder traject van kortbij te betrekken én hen blijvend te informeren”.

Positief advies

“Drie maanden later blijkt men tot een standpunt en positief advies gekomen te zijn, maar veel Tiense handelaars melden ons dat ze op geen enkel moment in de voorbije maanden geïnformeerd zijn of gecontacteerd werden. Wij begrijpen de ongerustheid van de handelaars. Voorafgaand overleg en duidelijke communicatie en informatie hadden een groot deel van deze ongerustheid kunnen wegnemen” aldus fractieleider Nele Daenen.

Lokale handel steunen

“Naast onze oproep tot duidelijke communicatie en informatie pleitten we nogmaals tot dringende en concrete acties om onze lokale handel te ondersteunen. Een eerste stap is recent gezet met de afbakening handelskern, maar in de komende maanden moeten we hard verder werken aan een duidelijke visie lokale handel, want de Tiense handelaar snakt naar ondersteuning. Nogmaals ... Er is werk aan de winkel”.