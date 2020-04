Opnieuw wordt er massaal aan sluikstort gedaan rond de glasbollen van de Carrefoursite Vanessa Dekeyzer

07 april 2020

16u58 2 Tienen Het stort aan de glasbollen op de Carrefoursite blijft verder aanzwellen, ook in coronatijden. Voorbijgangers maakten afgelopen donderdag dit opvallend beeld. Wat later werd alles mooi opgekuist door de stad, maar de voorbije dagen werd er opnieuw heel wat vuil rond de bollen gedropt.

“Het is inderdaad dweilen met de kraan open”, zegt schepen bevoegd voor Afvalbeleid, Paul De Cort (Groen). “Er wordt dit voorjaar nog een camera geplaatst. Die afspraak met EcoWerf is al langer gemaakt. Anderzijds wachten we op het operationeel zijn van de GAS-boetes binnen enige tijd, die ons ook nog meer armslag zullen geven om op te treden.”

De stad heeft nog meer duurzame plannen op langere termijn. “Het gaat om het ondergronds installeren van de containers en het herlocaliseren van de textielbak. Hierover zijn met de CEO van Carrefour positieve gesprekken gevoerd. De administratieve en financiële afwikkeling zal nog wel enkele maanden in beslag nemen. Wij geven dus de strijd niet op en ondertussen ruimen onze diensten op als nodig.”