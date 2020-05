Opnieuw parkeercontroles vanaf 11 mei Vanessa Dekeyzer

06 mei 2020

14u28 0 Tienen Apcoa, de uitbater van het betalend parkeren in Tienen, herneemt zijn werkzaamheden vanaf maandag 11 mei. Dit betekent dat er ook opnieuw controles op het betalend parkeren en de blauwe zone zullen gebeuren.

In navolging van de federale coronamaatregelen sloot de parkeershop van Apcoa op de Grote Markt tijdelijk de deuren. Aansluitend vonden er ook geen controles meer plaats op betalend parkeren en de blauwe zone. “Vanaf maandag 11 mei gaan de parkeerwachters opnieuw aan de slag en komt hier verandering in”, zegt schepen van Financiën, Bram Delvaux (Open Vld). “Zo zal er opnieuw gecontroleerd worden op de parkeerschijf in de blauwe zone en een geldig parkeerticket in de betaalzones. Wie Tienen bezoekt, kan uiteraard nog altijd vier uur gratis parkeren op de parking Kazerne +, mits het gebruik van de parkeerschijf.”

Inwoners krijgen tot maandag 1 juni de tijd om hun bewonersparkeerkaart te verlengen. Zij kunnen vanaf dinsdag 12 mei opnieuw terecht in de parkeershop op de Grote Markt of contact opnemen via het nummer 03/233.94.23 of via mail naar tienen@apcoa.be.