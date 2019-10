Opnieuw drie offertes voor heraanleg van Grote Markt Voorbereidende werken zouden nog starten voor Suikerrock 2020 Vanessa Dekeyzer

29 oktober 2019

08u11 0 Tienen Drie offertes zijn er bij de stad binnen gekomen voor de heraanleg van de Grote Markt. Een studiebureau zal nu bekijken of die ontvankelijk en volledig zijn. “We hopen eind dit jaar of begin volgend jaar te kunnen aanbesteden om na het bouwverlof 2020 effectief te kunnen starten met de heraanleg van de Markt”, zegt schepen Tom Roovers (Groen).

Omdat bij een eerdere procedure de ingediende offertes een flink stuk hoger lager dan de ramingen, besloot de stad eind vorig jaar om de openbare procedure stop te zetten en een ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ op te starten voor lot 1. Het gaat daarbij om de opbraak van het plein, de vernieuwing van de riolering en de nieuwe pleinaanleg.

Sp.a raadslid Jean Defau vroeg op de laatste gemeenteraad naar de stand van zaken. “Er zijn het voorbije jaar blijkbaar al enkele nieuwe stappen gezet. Een belangrijke datum was 17 juli, de goedkeuring van het bestek, waarna offertes tot half oktober ingediend konden worden. En volgens de timing van mei zouden, na aanbesteding, bepaalde werken nog voor Suikerrock opgestart kunnen worden.” Schepen Roovers bevestigde die timing. “Het gaat dan om nutsvoorzieningswerken. De echte werken zouden na het bouwverlof en dus na Suikerrock kunnen opstarten.”

Het voorziene kostenplaatje bedraagt 5,7 miljoen euro exclusief btw. Jean Defau vroeg daarbij of de offertes aanleunden bij deze schatting. “Daar kunnen we op dit moment niets over kwijt”, aldus schepen Roovers. “Het studiebureau zal de offertes bekijken of deze ontvankelijk zijn en of de prijzen in de normale lijn liggen.”

Het zal dus nog even duren voor de Markt weer zal schitteren. “Zou er misschien in afwachting al iets gedaan kunnen worden aan de verlichting op de Markt en zeker aan die van de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk”, vraagt Bernard Vandereyken, raadslid Tienen Vooruit!. “Dat zou de Markt aantrekkelijker maken en het veiligheidsgevoel verhogen.” Maar volgens schepen Roovers is dat niet aan de orde. “De armaturen zijn volledig versleten en niet meer waterdicht, en ook de bekabeling ertussen is niet meer wat het moet zijn. Ook Fluvius vindt het een vervelende zaak. Een reden te meer dus om snel over te gaan tot een heraanleg van de Markt.”