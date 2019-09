Oplichter veroordeeld tot 20 maanden cel KAR

17 september 2019

18u15 0 Tienen Een oplichter is door de Leuvense strafrechter veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van twintig maanden voor verschillende feiten. Hij gebruikte steevast valse namen.

Roberto P. maakte slachtoffers in Tienen, Antwerpen, Hasselt en De Panne. Hij benaderde tussen maart 2018 en dezelfde maand in 2019 onbekende mensen van wie hij op een of andere manier te weten gekomen was dat ze in financiële moeilijkheden verkeerden. In Tienen liet hij een vrouw geloven dat ze “aanzienlijke bedragen zou verwerven” als ze eerst een bedrag van 5.780 euro op zijn rekening stortte. In De Panne kreeg het slachtoffer te horen dat ze in drie dagen het drievoudige van een som geld kon verdienen, onder voorwaarde van een voorafgaandelijke storting op zijn rekening. De man beloofde beloofde diverse mensen dat ze met een simpel trucje 12.000 euro konden bijverdienen, op belofte van stortingen die varieerden van 500 tot 4.930 euro. In Antwerpen en Hasselt bood hij via WhatsApp, Facebook en Instagram smartphones aan die hij liet betalen, maar die hij nooit leverde. De beklaagde liet verstek gaan op de zitting. Volgens de rechtbank maakte hij misbruik van de goedgelovigheid en de zwakke positie van derden om zich onrechtmatig geld en goederen toe te eigenen. Roberto P. werd al herhaaldelijk veroordeeld voor gelijkaardige feiten van oplichting.