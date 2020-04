Oplichter troggelt slachtoffer 25.000 euro af KAR

21 april 2020

10u35 0 Tienen Een oplichter uit Tienen is veroordeeld tot acht maanden cel.

Mazua M. maakte een slachtoffer in het Antwerpse Essen zo’n 25.000 euro lichter twee jaar geleden. Hij liet de man geloven dat er bij de bank een procedure moest doorlopen worden als gevolg van privacyvoorwaarden. M. opende in 2016 al een bankrekening om reguliere acties te blijven doen. Hij hield voor dat zijn identiteitskaart en bankkaart gestolen werden. “Maar dat belette hem niet om transacties te blijven doen”, merkte de rechter op. “Zijn bewering dat zijn verloren bankkaart door een organisatie werd gebruikt, zonder dat hij hiervan op de hoogte was, wordt niet gestaafd door enig objectief bewijs.” De rechtbank achtte de feiten bewezen. M. kreeg een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro.