Oplaadbaar speelgoed vat vuur maar brand is snel onder controle DDH

13 april 2020

19u24 0 Tienen Een brand in een woning langs de Hannuitse Steenweg was maandag snel onder controle. Aan de basis ligt de oververhitting van oplaadbaar speelgoed.

De brand brak uit rond 15.30 uur in de kelder. Een soort board lag in de kelder op te laden en vatte vuur. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. Het vuur bleef dan ook beperkt tot de kelder maar elders in de woning is er wel rookschade. Niemand geraakte gewond.