Ophef over de invoering van de blauwe zone op het kazerneplein en in de stationsomgeving Vanessa Dekeyzer

14 juni 2019

17u03 0 Tienen Het Tiense stadsbestuur wil een blauwe zone invoeren op de kazerneparking, waar tot nu toe gratis kon geparkeerd worden. Ook aan het industrieterrein Grijpen wordt vanaf 1 september een blauwe zone van kracht.

“Als wij niets doen, wordt alle gratis parking in de omgeving van het station ingenomen door pendelaars, nu bekend is dat de NMBS de stationsparking zonder overleg met de stad vanaf september betalend maakt. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Het zou de doodsteek zijn voor de handel en horeca”, zegt schepen Rom Roovers (Groen).

In de straten van Tienen wordt er druk gesproken over de beslissing. “Heel veel mensen, die in de stad werken en wonen, zijn vragende partij om de kazerneparking te behouden zoals nu, grotendeels gratis dus. Waar moeten zij anders hun wagen plaatsen?”, klinkt het op het plein. “De stad neemt hier opnieuw gratis parking weg, bovenop de 40 plaatsen die recent op de kazerne weggevallen zijn als gevolg van een groot bouwproject. Je kunt toch geen parking blijven wegnemen!”

“Het is niet de bedoeling om hier geld uit te slaan”, benadrukt schepen Roovers. “Daarom wordt er een blauwe zone met een maximum van 4 uur ingericht, net zoals dat al het geval was op parking ‘t Hoekske. In de praktijk betekent dit dat je tot 4 uur en 29 minuten gratis kan parkeren. Mensen die iets willen gaan eten of drinken, boodschappen willen gaan doen, iemand willen bezoeken, een vergadering hebben, iemand moeten verzorgen, enz., hoeven enkel hun kaart te plaatsen. Bewoners kunnen er ook voor kiezen om een bewonerskaart te kopen. Mensen die een hele dag gratis willen parkeren, zullen verder moeten parkeren. Dat kan op de ring, op de buitenvesten en op de toegangswegen.”

Reizigersenquête

“Bovendien wonen heel wat mensen binnen ‘fietsbare’ afstand van het station, maar nemen vandaag nog de auto”, gaat schepen Roovers verder. “Onze reizigersenquête gaf aan dat deze wel de fiets willen nemen als de infrastructuur en veiligheid verbeteren. NMBS heeft toegezegd om in eerste instantie de ondergrond te egaliseren en bijkomende fietsenstalling te plaatsen, in tweede instantie deze te overdekken en met camera’s te beveiligen.”

Dat je het volledige kazerneplein blauwe zone maakt, vinden wij bij sp.a een brug te ver Nele Daenen

“Zijn dit de flankerende maatregelen voor het betalend parkeren?”, vraagt oppositieraadslid Nele Daenen (sp.a) zich af. “Is deze beslissing gebaseerd op een degelijke mobiliteitsstudie? Dat je de leefbaarheid van de straten aan het station verhoogt, begrijp ik. Maar dat je het volledige kazerneplein blauwe zone maakt, vinden wij bij sp.a een brug te ver. Waarom houden we niet een gedeelte van de parking van het kazerne volledig gratis? En waar zijn de alternatieven voor onze duizenden pendelaars elke dag? Die zie ik totaal niet. De meerderheid heeft de mond vol van participatie, maar in deze heeft de burger, de werkende mensen en de handelaars blijkbaar niets te zeggen.”

“Wet weten dat dit problemen geeft voor mensen die in het centrum werken. We horen die negatieve reacties ook bij het personeel. Het is dus zeker nodig om alles te evalueren”, reageert schepen Roovers. “Voorafgaandelijk overleg was niet mogelijk door de korte termijn. In de grote vakantie is er immers geen gemeenteraad en deze maatregel moet in september ingaan.”