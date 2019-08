OpgewekTienen viert tiende verjaardag. “Wat een doorzettingsvermogen, enthousiasme en burgerzin hebben we van onze vrijwilligers de voorbije jaren mogen ervaren.” Vanessa Dekeyzer

23 augustus 2019

08u14 0 Tienen Vandaag is het precies tien jaar geleden dat burgerbeweging opgewekTienen van start ging. “Onze missie was de samenhorigheid versterken en Tienenaars meer betrekken bij de stad of hun buurt om leven en wonen zo aangenaam, sociaal en duurzaam mogelijk te maken. Daar zijn we absoluut in geslaagd”, aldus een fiere voorzitter Philippe Liesenborghs.

Op 23 augustus 2009 lanceerde opgewekTienen een website, met interviews van onder meer met Johnny Voners en Tony Corsari, en een inspiratiegids voor buurtinitiatieven. Daarna volgden stationsconcerten en brainstormsessies. “En zo zijn we steeds verder nieuwe initiatieven beginnen te nemen”, zegt Philippe. “Een belangrijke stap hebben we gezet met de Tiense reuzen. We restaureerden deze, leidden dragers op, deden historisch onderzoek, startten een scholenwedstrijd, richtten een reuzenharmonie en een vendeliersgroep op en creëerden de grootste drakenreus van Europa. In 2016 volgde de bekroning met een uitnodiging om deel te nemen aan de Katuit, de ommegang in Dendermonde.”

Uit het reuzenverhaal ontstond in 2015 ook de Kweikersparade en in 2016 werd de Tiense Feestdag, de Kweikersdag, gelanceerd. “Elk jaar wordt een nieuwe wijk bezocht en gaan er tal van feestelijkheden door om de stad te vieren”, vertelt Philippe. “Nieuw sinds 2018 is de Lazuur, de buurten- en dorpenwedstrijd waarvoor zelfs een nieuwe sport werd uitgevonden: het ‘schaapdragen’.De wedstrijd deed heel wat nieuwe buurtwerkingen ontstaan, onder meer in de omgeving van de Gilainstraat, de Potterie en de Leopoldvest.”

Buurtkunst, ParkLife, De Langste Eettafel, Twiet-o-theek, Pand 10, Soepcafé Tienen, de volkstuinensite in Grimde,…De lijst met initiatieven van opgewekTienen is lang. Enkele werden zelfs bekroond. Zo kreeg opgewekTienen dit jaar nog de Matexi Award voor meest verbindende buurtinitiatief en in 2018 mocht de vereniging de Ultima voor Lokaal Cultuurbeleid in ontvangst nemen.

“Wat een doorzettingsvermogen, enthousiasme en burgerzin hebben we van onze vrijwilligers de voorbije jaren mogen ervaren”, zegt Philippe. “Zonder al hun inzet en doorgedreven zoeken naar samenwerkingen en verbindingen in de stad waren onze initiatieven niet mogelijk geweest. Ze tonen aan welk engagement er bij burgers aanwezig is. We zijn fier dat we burgerparticipatie op de kaart hebben gezet en dat samen met verenigingen, organisaties, ondernemers en sponsors. Speciale dank aan architecten- en ingenieursbureau AST 77 en RISO Vlaams-Brabant voor de continue samenwerking en kruisbestuivingen en aan stad Tienen voor de ondersteuning van de Kweikersdag en Kweikersparade.”

Tien jaar bestaan, dat vraagt om een feestje. “We gaan er zelfs een feestjaar van maken”, kondigt Philippe aan. “De komende maanden volgen verschillende feestelijke activiteiten. Zo is er op zaterdag 7 september een nieuwe editie van de Langste Eettafel en op donderdag 10 oktober organiseren we samen met stad Tienen de Kweikersdag, ditmaal op en rond ’t Schip in de Beauduinstraat. Kers op de taart vormt de Kweikersparade op 10 oktober 2020.”

Alle info vind je op www.opgewekTienen.be.