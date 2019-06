OpgewekTienen plaatst Twiet-o-theek vdt

11 juni 2019

12u15 5

Na de Twiet-o-theek in het stadspark lanceert opgewekTienen een nieuwe boekentil aan het Vrijetijdscentrum, ter hoogte van CC De Kruisboog. Je kan er boeken of speelgoed ruilen of weggeven. “Op die manier stimuleren we hergebruik en solidariteit tussen de bewoners”, zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen. Het initiatief gaat uit van Marieken Es en Dirk Reniers en kreeg de steun van de stad Tienen.