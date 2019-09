OpgewekTienen en RISO Vlaams-Brabant organiseren De Langste Eettafel vdt

05 september 2019

11u11 0 Tienen Op zaterdag 7 september is het opnieuw De Langste Eettafel in de Getebuurt. De eettafel zal deze keer gedekt staan op het grasplein van de Huidevettersstraat.

Vanaf 14 uur is er van alles te beleven: oude en nieuwe ambachten, muziekoptredens, rommelmarkt, kubb en andere spelen en workshops zoals een droomatelier over de Gete-buurt. “Vanaf 17.30 uur gaan we aan tafel. Dankzij onze sponsors kunnen we een warme maaltijd gratis aanbieden”, klinkt het. “We vragen aan iedereen in ruil om een dessertje mee te brengen, om te delen.”

De Langste Eettafel is een initiatief van opgewekTienen, RISO Vlaams-Brabant en tal van creatieve Tienenaars, met logistieke steun van de stad Tienen en met de financiële steun van Alexianen Zorggroep, Affilips, Aureum, VRD verzekeringen, Timaver, Dilio Elegance, Houthandel Giroulle en Fruit Vanhellemont.