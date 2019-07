Opera Bar start het Suikerrockweekend op met de Pre-Suikerrock Party vdt

25 juli 2019

14u29 0

Opera Bar is klaar voor de jaarlijkse Pre-Suikerrock Party. Dat is een jaarlijkse traditie, waarmee het Suikerrock weekend in Tienen afgetrapt wordt. “Het is elk jaar weer uitkijken naar dit stadsfestival”, zegt Tim Mans van Opera Bar. “Iedereen zijn mening en zijn eigen standpunt hebben maar voor ons is Suikerrock een zegen in het centrum van Tienen. Het brengt elk jaar opnieuw heel wat volk en gezelligheid naar de Spiegelstraat en naar heel Tienen. Laten we hopen dat alles vlot verloopt en het weer mee zit zodat we er weer een topeditie van kunnen maken.”

Vanavond is DJ Wouter Van Cleynenbreugel vanaf 20 uur te gast op de Pre-Suikerrock Party. Vrijdag gaat de bar open vanaf 15 uur en is DJ Bart van de partij. Zaterdag komt DJ Sam Truyens aka Tras’X langs en is de bar open vanaf 15 uur. En ook zondag gaat het feest gewoon verder vanaf 15 uur.