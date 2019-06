Openingstijden van loketten NMBS in stations van Diest, Tienen en Aarschot worden ingekrimpt Vanessa Dekeyzer

11 juni 2019

17u11 12 Tienen Vanaf maandag 5 augustus past vervoersmaatschappij NMBS de openingsuren aan van de loketten in drie stations in Vlaams-Brabant. Het gaat om de stations van Diest, Tienen en Aarschot. “Uiteraard betreur ik die beslissing”, zegt Diests burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

“NMBS wil zich permanent aanpassen aan de verwachtingen van haar klanten, die zich steeds meer informeren via de website, de app en de sociale mediakanalen van NMBS”, zegt woordvoerder NMBS, Bart Crols. “Steeds meer reizigers kopen hun vervoersbewijs ook via de digitale verkoopkanalen van NMBS.”

Voor wat de stations van Tienen en Aarschot betreft blijven de openingsuren van maandag tot vrijdag ongewijzigd, van 5.45 tot 20 uur. Zaterdag gaan de loketten een half uurtje vroeger toe, om 20 uur in plaats van om 20.30 uur. Zondag gaan ze een uurtje later open, om 7 uur in plaats van om 6 uur, en sluiten ze een pak vroeger, om 14.15 uur in plaats van om 20.30 uur.

Stewards

In het station van Diest wordt er drastischer ingekrimpt. Van maandag tot vrijdag zijn de loketten in de namiddag gesloten vanaf 14.15 uur terwijl ze vroeger tot 20 uur open bleven. Op zaterdag en zondag blijven de uren ongewijzigd en zijn ze open van 7 tot 14.15 uur. “Tijdens de maand juli zullen in de betrokken stations stewards ingezet worden om de klanten te helpen de mogelijkheden van de ticketautomaten nog beter te leren kennen en diegenen die het gebruik ervan niet gewoon zijn, te helpen”, kondigt men bij NMBS aan. “Brochures zullen eveneens ter beschikking gesteld worden om de klanten over de alternatieve verkoopkanalen, zoals de automaat, de app en de website, te informeren.”

De burgemeesters van de betrokken gemeenten betreuren de afname van de dienstverlening, zeker Diests burgemeester De Graef. Voor Tienen en Aarschot valt het beter mee. “De inzet van stewards is een goede maatregel”meent Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Het allerbelangrijkste is dat er een goede service aan de treinreizigers blijft. We kijken uit naar vordering van de werken aan de sporen, maar vooral de renovatie van het gebouw en de komst van camera’s zijn dringend nodig.”