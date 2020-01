Open Vld Tienen pleit voor ‘Parkeren + Zorg’ stickers voor zorgverleners Vanessa Dekeyzer

21 januari 2020

09u36 0 Tienen Inwoners van Sint-Niklaas kunnen voortaan door middel van een ‘Parkeren + Zorg’ sticker aangeven dat zorgverleners voor de duur van hun patiëntenbezoek voor hun garage of oprit mogen parkeren. “Wij bij Open Vld Tienen vinden dat een erg goed idee voor Tienen”, aldus voorzitter Dave Froidcoeur.

Sonia Cleynen, bestuurslid bij Open Vld Tienen en zelf thuisverpleegkundige, stelt dat zorgverleners zoals dokters, verpleegkundigen en kinesisten niet altijd gemakkelijk een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt vinden. Met een ‘Parkeren + Zorg’ sticker zou dat probleem verholpen kunnen worden.

“De zorgverlener plaatst een meldingskaart ‘zorgverlener’ leesbaar voor de voorruit van zijn voertuig met daarop zijn contactgegevens”, legt Dave uit. “Enkel zorgverleners die beschikken over deze meldingskaart, kunnen van het systeem gebruik maken. Het spreekt voor zich dat de hulpverleners een beperkte tijdsduur respecteren. De sticker ‘Parkeren + Zorg’ en de meldingskaart moeten gratis verkrijgbaar zijn aan de infobalie van het stadhuis en het sociaal huis of via telefonische of elektronische aanvraag.”

“Dit lijkt ons een goede aanvulling op de al bestaande parkeerkaart voor medische beroepen. Op deze manier werken we niet alleen de parkeerproblematiek van de zorgverleners weg, maar maken we ook meer parkeerplaatsen beschikbaar voor gewone inwoners of klanten in onze stad”, besluit Dave.