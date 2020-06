Open Vld Tienen brengt de kermis naar uw kot Vanessa Dekeyzer

16 juni 2020

15u32 0 Tienen Dit jaar kan er wegens de huidige coronamaatregelen geen kermis plaatsvinden in Tienen. Daarom organiseert Open Vld Tienen de mogelijkheid om toch van verse smoutebollen te genieten en zo toch een beetje het kermisgevoel in huis te halen. Op zaterdag 27 juni brengen leden van de partij je bestelling aan huis.

“Geen kermis in Tienen is toch op zijn minst raar, vandaar dat we dit initiatief vanuit de partij genomen hebben”, zegt Eddy Poffé, schepen van Kermissen. “Onze bestuursleden willen graag hun steentje bijdragen om de lokale handel te steunen en de burger te laten genieten van het kermisgevoel.”

Van 17 tot en met 24 juni kan je je bestelling doorgeven via 0472/19.49.15 of smoutebollen@hotmail.com. “Er is keuze tussen een portie van zeven smoutebollen of vijftien smoutebollen. Verder hebben we nog vier appelbeignets of zes Nutella-beignets als keuzemogelijkheid”, vertelt Nancy Paulis. Bestellingen worden bevestigd door betaling op het rekeningnummer van de partij. “We houden de keuze simpel”, voegt Sonia Cleynen er nog aan toe. “Zo kunnen we met ons team van bestuursleden op zaterdag 27 juni tussen 14 en 20 uur zoveel mogelijk bestellingen aan huis leveren.”

Meer info via tienen.openvld.be of de Facebookpagina van de partij.