Open deur Vliegveld Goetsenhoven begin september afgelast Kristien Bollen

29 maart 2020

14u10 0 Tienen De Aeroclub ULM Goetsenhoven en Aeroclub De Wouw, laten met grote spijt weten dat hun Open Deur Vliegveld Goetsenhoven op 5 en 6 september 2020 geannuleerd wordt.

“Gezien de corona-toestand hebben de bestuursleden van beide clubs overeengekomen dat het beter is om ons evenement te annuleren. Evenementen zullen tegen het einde van de zomer misschien wel weer mogen, maar daar is nu nog geen zekerheid over. We zullen ons in de nabije toekomst inzetten voor de 100ste verjaardag Vliegveld Goetsenhoven op 4 en 5 september 2021. Wij hopen tegen dan op jullie aanwezigheid en hou het intussen allemaal safe” klinkt het bij de clubs.