Op hol geslagen natuur zorgt al voor mooie bloemenpracht Kristien Bollen

25 februari 2020

18u15 17

Terwijl we ons morgen misschien mogen verwachten aan winterse neerslag, wat eigenlijk héél normaal is voor deze periode van het jaar, lijkt het in de natuur vreemd over te komen. Tal van bloemen en bloesems staan volop in bloei. Voor winterklokjes is het wel degelijk het juiste moment, de narcissen zullen helaas pasen niet halen. Ook fruitbomen komen hier en daar al in bloei, hopelijk strooit nachtvorst geen roet in het eten.