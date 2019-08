Oorzaak van brand Sortbat nog ongekend, rook ongevaarlijk Kristien Bollen

19 augustus 2019

18u07 2 Tienen Bij Sortbat in de Walstraat in Tienen is zondagavond rond 20 uur brand uitgebroken. Een aantal paletten met lithium fietsbatterijen die klaarstonden voor recyclage hebben vuur gevat. Door het snelle en professionele optreden van de brandweerkorpsen van Tienen en omstreken en de politiezone Getevallei was de brand zeer snel onder controle.

De rookontwikkeling die gepaard ging met het vuur was gelukkig ook snel onder controle. Om geurhinder te vermijden vroeg de brandweer de omwonenden om uit voorzorg ramen en deuren dicht te houden. De brandweer oordeelde wel dat de rook niet gevaarlijk was en dat er bijgevolg geen verdere maatregelen nodig waren.

In samenspraak met de brandweer werden de paletten met verbrandde batterijen preventief ondergedompeld in containers met water om mogelijke herontbranding te voorkomen.

Momenteel is de precieze oorzaak van de brand nog ongekend, maar dit wordt verder onderzocht samen met brandexperts. De schade wordt met de grootste zorg voor milieu en veiligheid opgeruimd. Al bij al is de schade beperkt gebleven tot beschadiging aan de buitenkant van het gebouw. De installaties van het bedrijf zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Vandaag kon iedereen in het bedrijf zijn activiteiten hervatten.