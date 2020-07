Oorzaak plotse vissterfte bekend Kristien Bollen

24 juli 2020

Toevallige passanten merkten eerder deze week ter hoogte van Geetbets enkele dode vissen in de Gete drijven. Zowel lokale politie als de VMM (Vlaamse Milieu maatschappij) werden op de hoogte gebracht en voerden onderzoek uit naar de mogelijke vervuiling als oorzaak van de plotse vissterfte. Deze lijkt nu te zijn gevonden, al wijst alles erop dat het niet met opzet is maar om een accidenteel incident gaat. Bij een bedrijf op de industriezone aan de Ambachtenlaan in Tienen werd een lek in een koolwaterstofafscheider ontdekt. Hierdoor kwam er olie in de Gete terecht. Het bedrijf merkte het incident op en liet het lek herstellen. Helaas gebeurde dit niet meteen volgens de regels van de kunst en kwam er alsnog meer olie in het water terecht. Intussen is het lek wel definitief hersteld maar kwamen door de vervuiling wel heel wat vissen om het leven.