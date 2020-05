Ook Tiense horeca betrokken bij tweede concertreeks Klassiek in de Kapel Vanessa Dekeyzer

19 mei 2020

11u11 0 Tienen De hele coronacrisis heeft de cultuursector in een diepe rouw geduwd. Concerten werden geannuleerd en het is nog steeds koffiedik kijken wanneer er opnieuw concerten kunnen en mogen plaatsvinden. Toch pakt Klassiek in de Kapel nu al uit met een nieuw tweede concertseizoen 2020-2021.

“We hebben er lang over nagedacht”, bekennen organisatoren Bart Debbaut en Jascues Kinnaer eerlijk. “Heel wat grote en kleine cultuurcentra overal in het land hebben beslist om de communicatie over het nieuwe seizoen uit te stellen tot half augustus. Dat doet wij niet. Of toch niet helemaal.”

Via digitale weg maakt Klassiek in de Kapel, intussen omgevormd tot een vzw, haar concertprogramma kenbaar. De papieren versie volgt later. “Mensen hebben nood aan een perspectief, op heel veel vlakken, maar zeker ook op vlak van cultuur”, zeggen Bart en Jacques. “Door ons programma nu al te publiceren, kunnen we hen dat bieden. We brengen in het tweede concertseizoen vanaf september een zeer gevarieerd nieuw aanbod dat liefhebbers van klassieke muziek honger zal doen krijgen.”

Beethoven

In dat hele programma is de Beethovenweek in november met stip te noteren. Die week wordt geopend door Jan Caeyers, wereldwijd beroemd als dé Beethovenkenner en dirigent van het prestigieuze Le Concert Olympique, die samen met pianist Jan Kuijcken een muzikale theatermonoloog brengt rond het liefdesleven van Beethoven. Maar er is meer. “Niet alleen Stella Chen, de winnares van de voorbije Koningin Elisabethwedstrijd voor viool, komt speciaal uit de Verenigde Staten naar Tienen afgezakt, Klassiek in de Kapel betrekt nu ook de Tiense horeca in haar programmatie”, kondigen Bart en Jacques aan. “Die is zwaar getroffen en zal nog een tijdje de deuren moeten dichthouden. Maar op 11 november kan je in twee restaurants ‘t Wit Paard en Gambrinus terecht voor een Beethovenlunch en Beethovendiner. En daarvoor kan je nu al tickets reserveren. Door dat nu al te doen, geef je hen ook hoop op een mooi najaar. En die hoop is ontzettend belangrijk.”

De videoboodschap van Jan Caeyers en info over de concerten en de reservatie van tickets vind je op www.klassiekindekapel.be, op de Facebookpagina van de organisatie en via deze link.