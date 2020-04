Ook Tiense gemeenteraad gaat digitaal: “We willen het goede voorbeeld geven” Vanessa Dekeyzer

12u00 0 Tienen Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Het binnenlands bestuur raadt aan om zoveel mogelijk op afstand te werken en ook het Tiens stadsbestuur doet het nodige om via digitale weg te vergaderen. Voor de grote interne vergaderingen en de schepencolleges is dat al een tijdje zo.

Nu de maatregelen verlengd zijn, worden samen met de dienst ICT ook verder de nodige inspanningen geleverd om de eerstvolgende gemeenteraad op 30 april via digitale weg te organiseren. “Praktisch gezien vergt dat heel wat inspanningen”, zegt schepen van Dienstverlening, Gijsbrecht Huts (N-VA). “Zo is er absoluut een stemsysteem nodig en daarnaast moet ook elk raadslid de kans krijgen om op een gestructureerde manier vragen te kunnen stellen tijdens de vergadering. Om dat goed te laten verlopen, gaan er dan ook enkele testvergaderingen aan vooraf. Zo is elk raadslid mee met de nieuwe manier van werken.”

“We zijn zeer fier op de manier waarop de diensten dit mee helpen organiseren”, gaat de schepen verder. “Met deze maatregelen houden we ons maximaal aan de aanbevelingen van het binnenlands bestuur en geven we zelf het goede voorbeeld. In tal van gemeenten vonden al digitale zittingen plaats en Tienen kan uiteraard niet achterblijven.”