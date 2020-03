Ook meer afwezigheden in andere Tiense scholen. Testen afgenomen in het Sint-Janscollege in Meldert Vanessa Dekeyzer

04 maart 2020

12u50 0 Tienen Niet alleen in het Atheneum van Tienen, waar een leerling besmet bleek met corona, maar ook in de andere Tiense scholen waren er toch meer afwezigheden dan normaal. In het Atheneum was dat zelfs één op zeven. “We hebben geen signaal dat er nog leerlingen met coronaverschijnselen ziek thuis zijn”, zegt Bart Diliën van de Scholengroep Huis 11.

De ouders van de afwezige leerlingen van het Atheneum kregen in de loop van de voormiddag allemaal een telefoontje van het schoolsecretariaat om te bekijken waarom men niet op school was. “Heel veel ouders vertelden ons dat hun zoon of dochter zich een beetje ziekjes voelden, maar voorlopig kregen we nergens melding van een geval van coronavirus”, zegt Bart Diliën. “Ik denk dat de meesten thuis zijn gebleven omdat ze ongerust waren. De meeste ouders gaven wel aan dat hun kind morgen weer gewoon op school zal zijn.”

Ook in ‘t Klein Atheneum, de kleuter-en basisschool, wat lager op gelegen, waren er wel wat meer afwezigen dan op een ‘normale’ schooldag. “Per klas waren er twee à drie leerlingen minder”, bevestigt Bart Diliën.

In de loop van de ochtend geraakte al bekend dat een van de reisgenoten van de leerling van het Atheneum, die besmet geraakte met het coronavirus, negatief werd getest. “Het gaat om het zusje van de vriendin van de besmette jongen”, weet Paulette Wouters, directeur van school PISO. “We zijn blij dat er dus voorlopig geen corona in onze school aanwezig is.”

Ook in de VIA scholengroep is er geen melding voorlopig van een besmetting in die aard. “In de tweede graad waren er wel in totaal 70 leerlingen afwezig op een totaal van 700 leerlingen. Andere dagen schommelt dat rond de 25 leerlingen. In de andere graden was er geen significant verschil ten opzichte van andere dagen”, zegt directeur Tom Sevenants.

In het Sint-Janscollege in Meldert zouden er wel stalen zijn afgenomen van leerlingen die in contact zouden geweest zijn met de besmette leerling van het Atheneum. Ze zouden meerbepaald samen op de bus gezeten hebben. Wat het resultaat van de testen is, is nog onduidelijk. De directie is voorlopig niet bereikbaar.