Ook in Tienen is een mondmasker voortaan verplicht in het centrum DDH

25 juli 2020

14u43 0 Tienen In navolging van andere steden in het Hageland verplicht Tienen, vanaf zaterdag 25 juli het dragen van een mondmasker in alle straten die behoren tot de handelskern. Bijkomend geldt de maatregel ook in alle ‘aanloopstraten’.

De nationale veiligheidsraad besliste op donderdag 23 juli ‘20 om het dragen van een mondmasker met ingang van zaterdag 25 juli ’20 te verplichten op (rommel)markten, in drukke winkelstraten, op drukke plekken, in openbare gebouwen en in horecazaken (behalve aan tafel). De burgemeesters mogen extra maatregelen nemen op hun grondgebied en dat is wat burgemeester Katrien Partyka (CD&V) met deze doet. “Voortaan moet je een mondmasker aan als je in de Leuvensestraat, Hennemarkt, Nieuwstraat, Spiegelstraat, Grote Markt, Veemarkt en Kalkmarkt wandelt maar ook in de Peperstraat, Gilainstraat (vanaf de kruising met de Oude Vestenstraat en de Waaibergstraat tot aan de Grote Markt), Minderbroedersstraat (vanaf de kruising met het Torsinplein tot aan de Grote Markt) en de Beauduinstraat (vanaf de kruising met het Kapucijnenplein tot aan de Veemarkt)”, vult de burgemeester aan. De maatregel gaat in vanaf zaterdag 25 juli en geldt voor iedereen die 12 jaar of ouder is. De lokale politie zal ook toezicht houden op het naleven ervan.