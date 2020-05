Ook Heldenland is weer open en vissen in het Vianderdomein voor meer mensen mogelijk Vanessa Dekeyzer

27 mei 2020

15u48 0 Tienen Na de buurtspeeltuinen gaat ook Heldenland opnieuw open. Spelen kan er enkel onder strikte voorwaarden. Zo mogen er maximum 20 kinderen tegelijkertijd spelen in de speeltuin en moet er een afstand bewaard worden van 1,5 meter tussen kinderen die niet tot hetzelfde gezin behoren. Samenscholingen blijven verboden.

En er mag ook weer meer gevist worden in het Vianderdomein. Vanaf 1 juni kunnen leden van de Tiense Fishingclub met een abonnement die niet in Tienen wonen, hier weer terecht, maar dit enkel tijdens de week. In het weekend blijven de visvijvers voorbehouden voor de inwoners van Tienen. De beperking van maximum 30 vissers verspreid over het hele domein blijft gelden en de vissers dienen nog steeds een veilige afstand te bewaren.

Vanaf dinsdag 2 juni zijn ook afvalzakken en gft-stickers opnieuw verkrijgbaar aan de snelbalie in het stadhuis. Om mensen met een beperkt budget toe te laten afvalzakken te kopen, zullen de grijze huisvuilzakken van 50 en 75 liter voortaan per stuk verkrijgbaar zijn.