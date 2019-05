Ook de deelgemeenten kunnen voortaan het mobiel podium één keer per jaar ontlenen Vanessa Dekeyzer

27 mei 2019

18u39 7 Tienen De stad Tienen keurde het vernieuwde retributiereglement voor het ontlenen van feestmateriaal goed. Raadslid voor Tienen Vooruit!, Bernard Vandereyken, merkte daarbij op dat de prijzen niet voor iedereen hetzelfde zijn.

“Het is onder mijn initiatief als schepen van Evenementen dat er in vorige legislatuur een mobiel podium is aangekocht. Dat kostte 33.000 euro en ik denk dat we kunnen zeggen dat dit heel goed opgebracht heeft. We zijn nog meer blij nu we zien in het aangepaste reglement dat ook de deelgemeenten daar gebruik van kunnen maken. Maar wij dachten en hoopten dat die dat podium eenmalig per jaar gratis zouden mogen gebruiken”, aldus Vandereyken.

“Het is de bedoeling dat dit podium één keer per jaar aan een groot buurtfeest in een deelgemeente kan uitgeleend worden tegen een kostprijs”, verduidelijkt schepen van Evenementen Wim Bergé (CD&V). “Als er in een deelgemeente een groot buurtfeest wordt georganiseerd, kunnen die organisatoren van dat buurtfeest een toelage van 2.000 euro bekomen. En daarvan kunnen ze onder meer het podium huren.”

Raadslid Vandereyken betreurt het wel dat het podium voor activiteiten in het centrum wel gratis ter beschikking gesteld wordt. “Maar daarbij gaat het om evenementen van de stad zelf of waar de stad nauw mee betrokken is”, aldus Wim Bergé.

250 euro

Een ander discussiepunt is het feit dat zowel verenigingen die zich de moeite doen om naar de cultuurraad te gaan, als diegenen die niet met die raad bezig zijn, evenveel betalen voor de huur van dat podium. “Bovendien is de prijs van 250 euro is toch wel aan de lage kant”, aldus Vandereyken. “Het stadspersoneel wordt overstelpt met al het werk. Voor die prijs kan je het podium niet naar daar te brengen en terughalen, laat staan op- en afbreken. Wij denken dat de organisator zeker het dubbele zal willen betalen. Ik heb alvast twee prijsoffertes van een soortgelijk podium opgevraagd, eentje van 2.000 en 3.004 euro, exclusief btw. Het siert jullie dat jullie de verenigingen willen helpen, maar je moet het geld ook niet weggooien.”

“Dat geldt voor alle materialen die de stad ontleent”, aldus Bergé. “De werkelijke kostprijs ligt uiteraard hoger op de privémarkt. We willen vooral het verenigingsleven ondersteunen. De kosten liggen al hoog genoeg om evenementen te organiseren.”