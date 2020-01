Onze redactie test uit: hier ontbijt je als een koning in het Hageland Vanessa Dekeyzer

18 januari 2020

08u00 0 Tienen Dat ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, zal niemand in twijfel trekken. Maar waar trek je ‘s morgens het best naartoe voor een lekker ontbijtje? Onze journaliste zocht én vond de leukste ontbijtspots in het Hageland. Smakelijk!

1. The Flying Coffee in Landen

Ruim twee jaar geleden opende The Flying Coffee de deuren in Landen. Een gat in de markt, want iets dergelijks was er nog niet. Tania Sterkendries begon met het serveren van een beperkt ontbijt, maar door de grote vraag groeide het aantal formules. Eerst is er de Kiss & Fly, goed voor warme drank, koffiekoek en flesje fruitsap aan 6 euro. Het economy class breakfast bestaat uit warme drank, vers fruitsap, pistolet, bruin brood, twee koffiekoeken, beleg en yoghurt, voor de faire prijs van 11 euro. Een aanrader is de business class breakfast, hetzelfde als het economy class breakfast maar dan met pannenkoeken, waarvoor je 2 euro extra betaalt. En de kers op de taart is het First class breakfast, waar je in plaats van pannenkoeken kiest voor spek en eieren. Wie graag nog een glaasje cava drinkt, betaalt daar 4 euro voor. Sinds kort kan je ook ontbijtmanden bestellen, die aan huis geleverd worden.

“Onze koffiebar is niet zo groot maar de mensen komen bij ons voor de gezellige sfeer en het huiselijk kader”, zegt Tania (51). Zoals je al had al kunnen afleiden uit de namen van de ontbijtformules en de naam van de zaak komt Tania uit de luchtvaart. Dat gegeven kan je ook terugvinden in de inrichting van de zaak. Drie jaar geleden gaf ze haar job in de luchtvaart op om samen met haar zoon Maurits (22) haar droom te verwezenlijken. Vandaag zijn moeder en zoon een goed draaiend team, dat de gasten met veel toewijding in de watten legt.

Punten: 4/5

Stationsstraat 127, Landen

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open van 6 tot 18 uur, donderdag van 6 tot 13 uur en zaterdag van 8 tot 13 uur. Zondag gesloten. Meer info op het nummer 0486/36.48.55.

2. Chocolat in Diest

In een klein idyllisch pand in de Ketelstraat kan je lekker gaan ontbijten bij Chocolat Diest. En dat is al lang geen geheim meer, want veel mensen hebben hun weg naar hier gevonden. Je reserveert dus best op voorhand wanneer je zeker wilt zijn van een plaatsje. Je kan kiezen tussen een basisontbijt met één warme drank, fruitsap, een broodassortiment, een ruim gamma aan beleg, roerei en yoghurt met vers fruit. Wij gaan voor een deluxe ontbijt van 16 euro. Voor deze meerprijs heb je een warme drank extra, een glaasje cava en een chocolaatje aan het einde.

De bediening aan tafel is voortreffelijk en je krijgt meer dan voldoende. Wie dit allemaal op krijgt, moet al een bijzonder goede eter zijn. Wij hadden alvast voldoende om het middagmaal over te slaan. Het was een gezellige tijd en we komen zeker nog eens terug.

Punten: 4/5

Ketelstraat 15, Diest

Elke weekdag, behalve op dinsdag, open, net als op zaterdag. Op zondag kan eventueel ontbijt na overleg. Reserveren kan op het nummer 013/66.81.53.

3. Vitalie in Tienen

Dertien jaar lang runde ze met veel passie en plezier de vrouwenkledingsboetiek Vitalie in de Leuvensestraat, maar in juni vorig besloot Anja Abts (42) haar pop-up eetzaak Vitalie te openen op de site van het Oude College. Wat later verhuisde ze definitief naar de Wolmarkt, waar ze samen met haar man Jeroen een lunch-en ontbijtzaak uitbaat. Wij gingen het luxe-ontbijt uitproberen. Na een glaasje cava en een groot glas vers geperst appelsiensap , ons vriendelijk gepresenteerd door Jeroen, krijgen we een houten serveerschotel met roerei met kruiden, brie, huisgemaakte rabarberconfituur, gerookte zalm, kaas en hesp, tomaatjes en rucola, met verschillende broodjes geserveerd. Alles smaakt heel vers en er is zeker voldoende aanbod. Al missen we misschien wat fruit of yoghurt in het assortiment, maar dat is persoonlijke ‘goesting’. Misschien is dat een beter alternatief voor de hierna volgende American pancakes besmeerd met choco. Voor ons is dit een beetje te zwaar. Maar al bij al is dit een fijne ontbijtbar met sympathieke uitbaters, die hun steentje willen bijdragen aan een levendiger Tienen. Afronden doen we met een koffie en we betalen de rekening van 47 euro.

Punten: 3.5/5

Wolmarkt 6, Tienen

Maandag en zondag gesloten. Van dinsdag tot donderdag open van 9 tot 16 uur, op vrijdag van 9 tot 22 uur en op zaterdag van 11 tot 22 uur.