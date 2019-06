Onvrede over bloembakken in Sint-Hubertusstraat: “Waarom is hier geen overleg over geweest?” Vanessa Dekeyzer

04 juni 2019

11u27 13 Tienen Bewoners van de Sint-Hubertusstraat starten met een petitie tegen de vier bloembakken die een maand geleden plots in het straatbeeld verschenen. “We zijn hierover op geen enkel moment ingelicht”, zegt Stéphanie Mathues. “Het zou fijn mocht de stad deze erg hinderlijke obstakels voor de buurt snel weer wegnemen.”

“Ik doe ’s nachts geen oog meer toe”, getuigt Cindy Cleynen. Pal voor haar woning werd een bloembak neergepoot. “Het stoppen en weer vertrekken en het draaien van de motoren van wachtende bestuurders, vooral van vrachtwagens en bussen, zijn bijzonder hinderlijk. En wij slapen dan nog eens aan de kant van de straat, dus onze rust wordt ons volledig ontnomen.”

Levensgevaarlijk

“Vooral met het gebrek aan communicatie hebben de meeste bewoners het moeilijk”, zegt Stéphanie Mathues. “Zonder boe of ba kwamen de stadsdiensten hier gewoon bloembakken op straat plaatsen. En dat voor de op-en uitritten van de bewoners dan nog wel. Ik moet achterwaarts de straat oprijden, maar met die blokken is dat levensgevaarlijk.”

Dat probleem ondervindt ook aannemer Pascal Bollaerts. “Het is een echt precisiewerk om met mijn camionette met daarachter een aanhangwagen de oprit op te draaien zonder daarbij tegen een bloembak aan te rijden. Ik zet al zeer tijdig mijn richtingaanwijzer aan om de bestuurders achter mij te verwittigen over dit moeilijke manoeuvre. Het heeft al verschillende keren geen haar gescheeld of er was een auto op mij gereden.”

Frustratie

De blokken blijken ook niet altijd even zichtbaar. Zo werd een van de bakken een kleine meter opgeschoven toen een vrachtwagen er tegenaan reed. “Dat was nogal een slag”, zegt Stéphanie. “Het is ook al gebeurd dat een lijnbus uit de richting van Stok gewoon het fietspad rechts van de bloembak nam omdat er door een geparkeerde vrachtwagen aan de andere kant geen doorgang mogelijk was. De conclusie is dat de bakken voor veel frustratie en hinder zorgen en dat ze absoluut geen oplossing bieden voor het snelrijdend verkeer. De buurt is zeker voorstander van snelheidsremmende maatregelen, maar alstublieft stad, overleg met ons wat er als alternatief kan komen, want wij willen deze proefopstelling absoluut niet permanent in onze straat!”

Aangevraagd door school

“Maatregelen tot snelheidsbeperking zijn in september vorig jaar aangevraagd door de plaatselijke school”, reageert schepen Paul De Cort (Groen). “Na gesprekken op het mobiliteitsoverleg stelde de politie de nodige verordeningen op en de installatie van de bloembakken volgde in de eerste helft van april. De reacties van de buurt geeft nu aanleiding tot het herbekijken van deze situatie in onze mobiliteitsgroep. Ik zal ook ter plaatse gaan kijken en met de bewoners nagaan of er een alternatief mogelijk is.”