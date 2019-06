Onthaalouders Jill en Kristine laten toekomstige collega’s proeven van mooiste beroep vdt

05 juni 2019

13u30 0 Tienen Dochter Jill en mama Kristine zijn onthaalouders bij Landelijke Kinderopvang en vangen samen kinderen op in een groepsopvang in Vissenaken, Petit Marcel. Zij verwelkomden dinsdag geïnteresseerde kandidaat- collega’s die kwamen kennismaken met de job, op de ‘werkvloer’.

“De vraag naar kinderopvang blijft hoog en het tekort aan opvangplekken is nijpend in deze regio”, zegt Rita Roosen, verantwoordelijke werving en selectie bij Landelijke Kinderopvang. “Om kandidaten te ‘prikkelen’ voor deze boeiende, veelzijdige job, organiseren onthaalouders van Landelijke Kinderopvang deze week, in eigen huis, een belevingsmoment voor toekomstige collega’s.”

Zo zetten Jill en Kristine gisteravond de deuren open. In maart vorig jaar ging Petit Marcel van start. Meteen waren alle plaatse ingevuld, wat de nood aan kinderopvang meteen aantoont. “We moeten nog altijd elke dag nieuwe aanvragen weigeren”, vertelt Kristine. “Ondertussen snappen we eigenlijk niet goed waarom zo weinig mensen in het verhaal van kinderdagopvang willen stappen. Vaak horen we dat de verloning slecht zou zijn, maar dat is absoluut niet waar. In het onderwijs verdiende ik zelfs minder dan nu. En bovendien is het superleuk werken. Elke dag is anders en je krijgt enorm veel terug van de kindjes en hun ouders.”

“Ik wilde graag laten zien hoeveel plezier je kunt beleven aan dit beroep”, zegt Jill. “Je betekent zoveel voor de kinderen en hun ouders. Ook thuis kunnen werken vind ik een pluspunt. Onthaalouder is het mooiste beroep dat er bestaat! Hopelijk komen er veel nieuwe collega’s bij.”

Alle info vind je op www.landelijkekinderopvang.be.